21:17 13.05.2026 (обновлено: 21:35 13.05.2026)
Источник: Зеленский хотел развестись с женой и откупиться от нее особняком

РИА Новости: дом под Киевом строили для Зеленской как компенсацию перед разводом

Елена Зеленская. Архивное фото
  • Один из домов в элитном комплексе "Династия" под Киевом строили для Елены Зеленской в качестве компенсации перед грядущим разводом.
  • Владельцем особняка является некий "Вова".
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Один из домов в элитном комплексе "Династия" под Киевом строился для Елены Зеленской в качестве компенсации перед грядущим разводом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало новую часть аудиозаписей по делу фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича, которая касается отмывания денег, полученных преступным путем при строительстве элитных резиденций в Козине под Киевом под названием "Династия". На записях фигурирует Ермак. Как сообщили в НАБУ, участники проекта "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов).
"Четвертый дом в кооперативе "Династия" строился для Елены Зеленской, который предназначался жене главы киевского режима в качестве компенсации перед разводом", – сообщил собеседник агентства.
Он также напомнил, что владельцем особняка является некий "Вова". Как сообщала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, на "пленках Миндича" под кличкой "Вова" фигурирует именно он.
