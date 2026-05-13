Инфекционист рассказал о пользе и вреде спирта в борьбе с хантавирусом

Краткий пересказ от РИА ИИ Хантавирус инактивируется при концентрации этанола или пропанола в составе не менее 30–40%, в то время как для инактивации коронавируса требуется более высокая концентрация спирта.

Употребление алкогольных напитков не уничтожает вирус в организме и не является методом профилактики хантавируса, а злоупотребление алкоголем может ослаблять иммунную систему.

При уборке помещений, где могли находиться грызуны, рекомендуется избегать подметания пыли веником или использования пылесоса без предварительной обработки поверхностей, чтобы предотвратить распространение вирусных частиц в воздухе.

БАКУ, 13 мая – РИА Новости. Азербайджанский инфекционист Самир Мамедов в беседе с РИА Новости заявил, что, в отличие от коронавируса, хантавирус намного больше "боится" составов на основе этилового спирта.

"Для инактивации коронавируса необходимо содержание этанола не менее 70–80% или изопропанола не менее 75%, тогда как в случае с хантавирусом достаточно 30-40%", - сказал собеседник агентства, доцент кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета.

По его словам, чаще всего источником инфекции хантавируса становятся мыши, полёвки и крысы.

"Сами животные обычно не болеют, однако выделяют вирус с мочой, слюной и экскрементами. Человек заражается при вдыхании пыли, содержащей частицы выделений инфицированных грызунов. Инфицирование также возможно при контакте загрязнённых предметов с повреждённой кожей или слизистыми оболочками. Различные обеззараживающие составы на основе этилового спирта быстро уничтожают хантавирус (штамп Andes), если концентрация этанола или пропанола в них превышает 30-40%", - отметил инфекционист.

Эксперт подчеркнул, что тут речь идет о дезинфекции рук и поверхностей.

"Отдельно стоит сказать о распространённом мифе о защитной роли алкогольных напитков. Некоторые люди ошибочно считают, что употребление алкоголя может предотвратить заражение вирусными инфекциями. Научных доказательств эффективности алкогольных напитков против хантавируса не существует. Более того, злоупотребление алкоголем может ослаблять иммунную систему и ухудшать общее состояние организма. Антисептический эффект спирта проявляется только при правильной наружной обработке поверхностей и кожи", - пояснил доцент.

По его словам, употребление алкогольных напитков не уничтожает вирус в организме и не является методом профилактики.

"Да, хантавирус очень "боится" спирта. Используйте спирт исключительно для дезинфекции рук и поверхностей. Пить его для лечения хантавируса не только бесполезно, но и опасно для здоровья", - предупредил врач.

Он добавил, что при уборке помещений, где могли находиться грызуны, также следует соблюдать осторожность.

"Не рекомендуется подметать пыль веником или использовать пылесос без предварительной обработки поверхностей. Это может привести к попаданию вирусных частиц в воздух. Наиболее эффективным дезинфицирующим раствором считаются хлорсодержащие средства. Эти растворы способны разрушать оболочку вируса и снижать риск заражения", - подытожил собеседник агентства.