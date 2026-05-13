Хачанов не сумел выйти в полуфинал "Мастерса" в Риме

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов уступил норвежцу Касперу Рууду в четвертьфинальном матче теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.

Встреча завершилась поражением посеянного под 13-м номером Хачанова со счетом 1:6, 6:1, 2:6. Соперники провели на корте 1 час 40 минут.

Во втором сете при счете 1:0 в пользу россиянина матч был прерван почти на 2 часа 30 минут из-за дождя.