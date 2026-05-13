Хачанов не сумел выйти в полуфинал "Мастерса" в Риме
20:23 13.05.2026 (обновлено: 21:15 13.05.2026)
Хачанов не сумел выйти в полуфинал "Мастерса" в Риме

Хачанов уступил Рууду в четвертьфинале "Мастерса" в Риме

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Карен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Карен Хачанов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Карен Хачанов уступил Касперу Рууду из Норвегии в четвертьфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме.
  • Встреча завершилась поражением Хачанова со счетом 1:6, 6:1, 2:6.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов уступил норвежцу Касперу Рууду в четвертьфинальном матче теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Встреча завершилась поражением посеянного под 13-м номером Хачанова со счетом 1:6, 6:1, 2:6. Соперники провели на корте 1 час 40 минут.
Во втором сете при счете 1:0 в пользу россиянина матч был прерван почти на 2 часа 30 минут из-за дождя.
В полуфинале Рууд (23-й номер посева) сыграет с победителем матча Рафаэль Ходар (Испания, 32) - Лучано Дардери (Италия, 18).
