Хачанов не сумел выйти в полуфинал "Мастерса" в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин Карен Хачанов уступил Касперу Рууду из Норвегии в четвертьфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме.
- Встреча завершилась поражением Хачанова со счетом 1:6, 6:1, 2:6.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов уступил норвежцу Касперу Рууду в четвертьфинальном матче теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Встреча завершилась поражением посеянного под 13-м номером Хачанова со счетом 1:6, 6:1, 2:6. Соперники провели на корте 1 час 40 минут.
Во втором сете при счете 1:0 в пользу россиянина матч был прерван почти на 2 часа 30 минут из-за дождя.
Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Риме
Вчера, 00:24