11:04 13.05.2026 (обновлено: 15:50 13.05.2026)
Жемчужная Мур и пышная Клум: кого обсуждают после открытия Каннского смотра

Знаменитости удивляли и шокировали нарядами на открытии Каннского кинофестиваля

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Каннах прошла церемония открытия 79-го международного кинофестиваля. В программе — громкие премьеры со звездными актерскими составами. Ну а в первый день по традиции знаменитости демонстрировали на красной дорожке великолепные формы и роскошные наряды. В теплый вечер на Лазурном берегу блистали Деми Мур, Джейн Фонда, Хайди Клум и другие кинодивы. Самые яркие образы — в фотоленте РИА Новости.
Деми Мур вышла в расшитом переливающимися пайетками белом платье от Jacquemus. Наряд дополнило массивное бриллиантовое колье. Наряд актрисы стал жемчужиной открытия киносмотра. В этом году Деми Мур вошла в жюри фестиваля.

Актриса Деми Мур на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

А вот и "черная жемчужина". Нестареющая гуру аэробики Джейн Фонда продемонстрировала не только красивый наряд от Gucci, но и великолепную форму в свои 88 лет.

Актриса Джейн Фонда на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

Хайди Клум в облегающем пышные формы платье от Elie Saab выглядела женственно, хотя многие посчитали ее образ несколько вульгарным и окрестили звезду "богиней плодородия".

Актриса и супермодель Хайди Клум на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

Мойра Хиггинс в Andrew Kwan продемонстрировала безупречную элегантность.

Ведущая и модель Маура Хиггинс на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

Французская актриса Фредерик Бель часто выбирает для красной дорожки смелые дизайнерские — впрочем, и элегантные — наряды.

Актриса Фредерик Бель на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

Елена Ленина всегда эпатирует публику. И в этот раз цель достигнута.

Лена Ленина на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

Ливанская модель, "Мисс Вселенная — 2023" Майя Абул Хосн в красном облегающем платье с глубоким декольте — один из самых соблазнительных образов открытия Каннского киносмотра.

Модель Майи Абул Хосн на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

Ливанская инфлюенсер Алиса Абдель Азиз не в первый раз шокирует звездную публику в Каннах.

Элис Абдель Азиз на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

Индийская актриса и певица Алия Бхатт выбрала для церемонии изысканное платье с открытыми плечами нежного персикового оттенка.

Элементы драпировки напоминали традиционную индийскую накидку дупатту.

Индийская актриса Алия Бхатт на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

Британская модель Икрам Абди Омар появилась на красной дорожке в белом платье бренда Stella McCartney.

Эксперты моды отметили ее статный силуэт и то, как элегантно она носит драпировки.

Модель Икрам Абди Омар на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

Британская светская львица — аристократка Эмма Тинн выбрала элегантный и сексуальный образ. Ее черное платье с пикантными вырезами и струящимся силуэтом стало одним из самых запоминающихся образов красной дорожки.

Модель Эмма Клэр Тинн на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

Британская телезвезда Ума Джамме роскошно выглядела в откровенном серебристом платье в пол.

Актриса Ума Джамме на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

Модель и актриса Хофит Голан тоже сверкала серебром, как соблазнительная русалка.

Актриса Хофит Голан на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля

