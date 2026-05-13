Жемчужная Мур и пышная Клум: кого обсуждают после открытия Каннского смотра

Деми Мур вышла в расшитом переливающимися пайетками белом платье от Jacquemus. Наряд дополнило массивное бриллиантовое колье. Наряд актрисы стал жемчужиной открытия киносмотра. В этом году Деми Мур вошла в жюри фестиваля.
А вот и "черная жемчужина". Нестареющая гуру аэробики Джейн Фонда продемонстрировала не только красивый наряд от Gucci, но и великолепную форму в свои 88 лет.
Хайди Клум в облегающем пышные формы платье от Elie Saab выглядела женственно, хотя многие посчитали ее образ несколько вульгарным и окрестили звезду "богиней плодородия".
Мойра Хиггинс в Andrew Kwan продемонстрировала безупречную элегантность.
Французская актриса Фредерик Бель часто выбирает для красной дорожки смелые дизайнерские — впрочем, и элегантные — наряды.
Елена Ленина всегда эпатирует публику. И в этот раз цель достигнута.
Ливанская модель, "Мисс Вселенная — 2023" Майя Абул Хосн в красном облегающем платье с глубоким декольте — один из самых соблазнительных образов открытия Каннского киносмотра.
Ливанская инфлюенсер Алиса Абдель Азиз не в первый раз шокирует звездную публику в Каннах.
Индийская актриса и певица Алия Бхатт выбрала для церемонии изысканное платье с открытыми плечами нежного персикового оттенка.
Элементы драпировки напоминали традиционную индийскую накидку дупатту.
Британская модель Икрам Абди Омар появилась на красной дорожке в белом платье бренда Stella McCartney.
Эксперты моды отметили ее статный силуэт и то, как элегантно она носит драпировки.
Британская светская львица — аристократка Эмма Тинн выбрала элегантный и сексуальный образ. Ее черное платье с пикантными вырезами и струящимся силуэтом стало одним из самых запоминающихся образов красной дорожки.
Британская телезвезда Ума Джамме роскошно выглядела в откровенном серебристом платье в пол.
Модель и актриса Хофит Голан тоже сверкала серебром, как соблазнительная русалка.
