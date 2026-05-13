На Камчатке самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая – РИА Новости. Самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского в село Тигиль, вернулся в аэропорт вылета из-за возможной технической неисправности, посадка прошла благополучно, никто не пострадал, организована прокурорская проверка, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Петропавловск-Камчатский… Посадка прошла благополучно, пострадавших нет", — проинформировало ведомство в "Макс".
По данным прокуратуры, на борту находились 15 пассажиров и 3 члена экипажа, службы аэропорта отработали в штатном режиме.
Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой даст оценку подготовке судна к вылету. Прокуратура также контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.
