Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 13.05.2026
На Камчатке самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

В Петропавловске-Камчатском самолёт вернулся в аэропорт из-за неисправности

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский
Вид на Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского в село Тигиль, вернулся в аэропорт вылета из-за возможной технической неисправности.
  • Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая – РИА Новости. Самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского в село Тигиль, вернулся в аэропорт вылета из-за возможной технической неисправности, посадка прошла благополучно, никто не пострадал, организована прокурорская проверка, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
«

"Через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Петропавловск-Камчатский… Посадка прошла благополучно, пострадавших нет", — проинформировало ведомство в "Макс".

По данным прокуратуры, на борту находились 15 пассажиров и 3 члена экипажа, службы аэропорта отработали в штатном режиме.
Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой даст оценку подготовке судна к вылету. Прокуратура также контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.
Аварийная посадка в аэропорту Хабаровска рейса Владивосток — Благовещенск - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Самолет Владивосток — Благовещенск аварийно сел в Хабаровске
15 ноября 2025, 06:41
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала