"Это не для нее". СМИ раскрыли, что случилось с Каллас после слов Путина - РИА Новости, 13.05.2026
15:48 13.05.2026 (обновлено: 20:00 13.05.2026)
"Это не для нее". СМИ раскрыли, что случилось с Каллас после слов Путина

© AP Photo / Virginia Mayo — Кая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас предложила свою кандидатуру на роль представителя ЕС на переговорах между Россией и Украиной.
  • Лидеры стран ЕС отнеслись к идее назначения Каллас скептически.
  • Владимир Путин назвал предпочтительной кандидатурой на роль представителя ЕС в переговорах экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас предложила свою кандидатуру на роль представителя ЕС на переговорах между Россией и Украиной, однако лидеры стран союза отнеслись к этой идее скептически, пишет Süddeutsche Zeitung.
"Евросоюз намерен наладить прямой канал связи с российским лидером. Возникает вопрос: кто может вести переговоры с Москвой от имени европейцев? В понедельник Каллас дала понять, что как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности она считает, что эта роль предназначена именно для нее. Маловероятно, что такие политические тяжеловесы как Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони или даже Фридрих Мерц доверят Каллас столь важную задачу. К тому же эстонка — непоколебимая, бескомпромиссная сторонница Украины", — говорится в публикации.
Уточняется, в пользу восстановления каналов связи с Москвой высказывались Макрон, Мелони, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Финляндии Александр Стубб. Последний, как известно, не склонен к политике умиротворения в отношении России. При этом среди 27 глав государств и правительств блока нет никого, кто пользовался бы достаточным доверием у всех коллег, чтобы поручить ему эту деликатную посредническую миссию, резюмируется в статье.
Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Москвой. При этом она неоднократно выступала с антироссийскими заявлениями.
Владимир Путин, отвечая в субботу на вопросы журналистов, назвал предпочтительной кандидатурой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но отметил, что европейцы сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Президент России подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.
В миреРоссияМоскваУкраинаКайя КалласЭммануэль МакронДжорджа МелониЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
