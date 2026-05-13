17:45 13.05.2026
Израиль заявил о готовности возобновить боевые действия на всех фронтах

Глава Генштаба ЦАХАЛ Замир заявил о готовности возобновить бои на всех фронтах

© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил о готовности при необходимости возобновить боевые действия на всех фронтах.
  • Армия обороны Израиля продолжает операции в Ливане, секторе Газа и на Западном берегу.
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил о готовности при необходимости возобновить боевые действия на всех фронтах - от Западного берега реки Иордан до Ирана.
"Армия обороны Израиля действует решительно на всех фронтах. Мы создали новую реальность в сфере безопасности ... Операция не завершена. ЦАХАЛ при необходимости готова возобновить боевые действия и остается в состоянии постоянной готовности как в оборонительном, так и в наступательном плане — от Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - ред.) до Тегерана", - заявил Замир, слова которого распространила пресс-служба ЦАХАЛ.
По словам израильского военачальника, который сегодня провел оценку ситуации с безопасностью на Западном берегу, армия продолжает операции в Ливане, секторе Газа и на Западном берегу. Замир подчеркнул, что для ЦАХАЛ сейчас в приоритете концепция инициативных действий, а не сдерживания угроз.
Замир отметил, что благодаря непрерывным, активным и наступательным контртеррористическим операциям израильских сил, уровень террористической активности на Западном берегу сейчас является самым низким за последние годы.
