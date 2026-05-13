Москва заслуживает признательности за свою позицию, заявил зампред СБ Ирана - РИА Новости, 13.05.2026
21:40 13.05.2026
Москва заслуживает признательности за свою позицию, заявил зампред СБ Ирана

© REUTERS / NurPhoto/Morteza Nikoubazl — Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя иранского Совбеза Али Багери заявил, что решительная позиция России на международной арене заслуживает признательности.
  • Заявление было сделано на фоне агрессии со стороны США и Израиля, создавших угрозы для национальной безопасности и суверенитета Ирана.
  • Али Багери возглавляет делегацию Ирана на встрече секретарей Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
БИШКЕК, 13 мая - РИА Новости. Решительная позиция России на международной арене заслуживает признательности в условиях, когда Иран столкнулся с агрессией, заявил зампредседателя иранского Совбеза Али Багери на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым.
Багери возглавляет делегацию Ирана на встрече секретарей Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Беседа проходит на полях 21-й встречи секретарей Совбезов ШОС.
"В тяжелых условиях мы отмечаем, что позиция наших друзей видна более четко, чем в обычной ситуации. В тех условиях, когда наш народ и наша страна столкнулись с агрессией американцев и сионистов, решительная позиция наших друзей - соседней России - как в двустороннем формате, так и на международной арене, заслуживает признательности", - подчеркнул он.
"Американцы и израильтяне создали угрозы для национальной безопасности и суверенитета нашей страны. Они не только создали угрозы национальной безопасности и суверенитета Ирана, но и угрозы для международного права, стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях", - добавил Багери.
