Москва заслуживает признательности за свою позицию, заявил зампред СБ Ирана

БИШКЕК, 13 мая - РИА Новости. Решительная позиция России на международной арене заслуживает признательности в условиях, когда Иран столкнулся с агрессией, заявил зампредседателя иранского Совбеза Али Багери на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым.
"В тяжелых условиях мы отмечаем, что позиция наших друзей видна более четко, чем в обычной ситуации. В тех условиях, когда наш народ и наша страна столкнулись с агрессией американцев и сионистов, решительная позиция наших друзей - соседней России - как в двустороннем формате, так и на международной арене, заслуживает признательности", - подчеркнул он.
"Американцы и израильтяне создали угрозы для национальной безопасности и суверенитета нашей страны. Они не только создали угрозы национальной безопасности и суверенитета Ирана, но и угрозы для международного права, стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях", - добавил Багери.