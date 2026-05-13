Москва заслуживает признательности за свою позицию, заявил зампред СБ Ирана

БИШКЕК, 13 мая - РИА Новости. Решительная позиция России на международной арене заслуживает признательности в условиях, когда Иран столкнулся с агрессией, заявил зампредседателя иранского Совбеза Али Багери на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым.

"Американцы и израильтяне создали угрозы для национальной безопасности и суверенитета нашей страны. Они не только создали угрозы национальной безопасности и суверенитета Ирана, но и угрозы для международного права, стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях", - добавил Багери.