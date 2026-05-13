Зампред СБ Ирана назвал Россию гарантом безопасности в переговорах с США

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Умная позиция России по ветированию проекта резолюции США в СБ ООН показывает, что Москва выступает гарантом безопасности, заявил зампредседателя иранского Совбеза Али Багери на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым.
"Мы исходим из того, что стратегическое видение России сводится к тому, чтобы не позволить США использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации своих агрессивных действий, - сказал Багери. - И любая авантюра США на площадке Совета Безопасности ООН будет сталкиваться с умной встречной реакцией России".