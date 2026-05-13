Зампред СБ Ирана назвал Россию гарантом безопасности в переговорах с США - РИА Новости, 13.05.2026
21:34 13.05.2026
Зампред СБ Ирана назвал Россию гарантом безопасности в переговорах с США

Багери: Москва может быть гарантом безопасности при соглашении Ирана с США

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаги России и Ирана
  • Зампредседателя иранского Совбеза Али Багери назвал Россию гарантом безопасности в переговорах с США.
  • Багери подчеркнул, что позиция России по ветированию проекта резолюции США в СБ ООН показывает стремление не допустить поощрения нестабильности.
  • По словам Багери, стратегическое видение России заключается в том, чтобы не позволить США использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации своих агрессивных действий.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Умная позиция России по ветированию проекта резолюции США в СБ ООН показывает, что Москва выступает гарантом безопасности, заявил зампредседателя иранского Совбеза Али Багери на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым.
Багери возглавляет делегацию Ирана на встрече секретарей Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Беседа проходит на полях 21-й встречи секретарей Совбезов ШОС.
"И в этом контексте отмечаем, что умная позиция вашей страны по ветированию проекта резолюции (США в СБ ООН - ред.), который был нацелен на поощрение нестабильности, показывает, что Россия выступает гарантом безопасности", - подчеркнул он.
"Мы исходим из того, что стратегическое видение России сводится к тому, чтобы не позволить США использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации своих агрессивных действий, - сказал Багери. - И любая авантюра США на площадке Совета Безопасности ООН будет сталкиваться с умной встречной реакцией России".
В миреРоссияСШАИранАлександр ВенедиктовАли БагериООНШОС
 
 
