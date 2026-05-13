Москва не позволит превратить мир в джунгли, заявили в Совбезе Ирана

БИШКЕК, 13 мая - РИА Новости. Решительная позиция РФ в отношении агрессии США и Израиля показала, что Москва не позволит превратить мир в джунгли, заявил зампредседателя иранского Совбеза Али Багери на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым.
По его словам, "действия американцев на международной арене показали, что они стремятся к превращению мира в своего рода джунгли, где нет места для права". "Решительная позиция России в отношении агрессии США и Израиля на практике показала, что Россия с опорой на международное право не позволит превратить мир в джунгли", - отметил зампредседателя иранского Совбеза.