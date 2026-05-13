Рейтинг@Mail.ru
Москва не позволит превратить мир в джунгли, заявили в Совбезе Ирана - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 13.05.2026 (обновлено: 21:24 13.05.2026)
Москва не позволит превратить мир в джунгли, заявили в Совбезе Ирана

Багери: позиция России показывает, что Москва не даст превратить мир в джунгли

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Флаги России и Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя иранского Совбеза Али Багери заявил, что решительная позиция РФ в отношении агрессии США и Израиля показала неприятие Москвой превращения мира в «джунгли».
  • Али Багери возглавляет делегацию Ирана на встрече секретарей Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
  • По словам Багери, действия американцев на международной арене показали, что они стремятся к превращению мира в своего рода джунгли, где нет места для права.
БИШКЕК, 13 мая - РИА Новости. Решительная позиция РФ в отношении агрессии США и Израиля показала, что Москва не позволит превратить мир в джунгли, заявил зампредседателя иранского Совбеза Али Багери на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым.
Багери возглавляет делегацию Ирана на встрече секретарей Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Беседа проходит на полях 21-й встречи секретарей Совбезов ШОС.
По его словам, "действия американцев на международной арене показали, что они стремятся к превращению мира в своего рода джунгли, где нет места для права". "Решительная позиция России в отношении агрессии США и Израиля на практике показала, что Россия с опорой на международное право не позволит превратить мир в джунгли", - отметил зампредседателя иранского Совбеза.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Кобяков назвал отношения России и Ирана примером ответственного партнерства
12 мая, 11:24
 
В миреИранМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала