В СБ заявили о настрое России на поиск мирного решения конфликта в Иране

БИШКЕК, 13 мая - РИА Новости. Россия настроена на тесное взаимодействие с Ираном для поиска вариантов мирного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности (СБ) России Александр Венедиктов на встрече с зампредседателя иранского Совбеза Али Багери.