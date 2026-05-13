В СБ заявили о настрое России на поиск мирного решения конфликта в Иране

БИШКЕК, 13 мая - РИА Новости. Россия настроена на тесное взаимодействие с Ираном для поиска вариантов мирного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности (СБ) России Александр Венедиктов на встрече с зампредседателя иранского Совбеза Али Багери.
"Рад встрече, отмечаем высокий уровень внешнеполитической координации между нашими странами в нынешних сложных условиях. Мы поддерживаем регулярный диалог на высшем и высоком уровне... Выражаем соболезнования в связи с невосполнимой утратой в ходе ударов Вашингтона и Тель-Авива иранских государственных деятелей и военачальников, которые преданно служили интересам своей страны и своего народа", - сказал Венедиктов.
Он отметил, что Россия решительно осуждает агрессию против Ирана.
"Отмечаем, что несмотря на болезненные потери, иранцы не сломлены. Народ продемонстрировал сплоченность перед внешней угрозой. Настроены на тесное взаимодействие с Тегераном в целях поиска вариантов мирного урегулирования кризиса на основе принципов международного права", - подчеркнул он.