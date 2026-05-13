Иран сохранил 70% ракет вопреки заявлениям Трампа, утверждает NYT

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и мобильных пусковых установок, утверждает NYT.

Тегеран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива.

Военная разведка сообщает, что Иран восстановил доступ почти к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране.

ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Вопреки заявлениям администрации президента США Дональда Трампа об уничтожении военной мощи Ирана, Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива, утверждает газета New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

« "Иран по-прежнему располагает примерно 70% своих мобильных пусковых установок по всей стране и сохранил около 70% своего довоенного ракетного арсенала", — говорится в публикации.

Более того, по данным издания, Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива , что создает потенциальную угрозу для американских военных кораблей.

Помимо этого, военная разведка на основе спутниковых снимков сообщает, что Иран восстановил доступ почти к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране, которые теперь считаются частично или полностью готовыми к эксплуатации.

Как отмечает издание, новые данные разведки указывают на то, что Трамп и его военные советники переоценили масштаб ущерба, нанесенного иранским ракетным объектам, и недооценили стойкость Ирана, а также его способность к быстрому восстановлению.

Ранее эта же газета сообщала, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму "Томагавков" и израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.

При этом, по оценке Трампа, которой он поделился 11 мая, действующий режим прекращения огня в конфликте с Ираном крайне хрупок и находится в невероятно слабом состоянии.

В конце апреля американцы в одностороннем порядке продлили перемирие с Тегераном до завершения диалога об урегулировании. В этот же период стороны провели переговоры, но они не принесли результатов. С тех пор США пытаются блокировать иранские порты. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив.