Иран сохранил 70% ракет вопреки заявлениям Трампа, утверждает NYT - РИА Новости, 13.05.2026
01:37 13.05.2026 (обновлено: 02:05 13.05.2026)
Иран сохранил 70% ракет вопреки заявлениям Трампа, утверждает NYT

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и мобильных пусковых установок, утверждает NYT.
  • Тегеран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива.
  • Военная разведка сообщает, что Иран восстановил доступ почти к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране.
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Вопреки заявлениям администрации президента США Дональда Трампа об уничтожении военной мощи Ирана, Тегеран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива, утверждает газета New York Times со ссылкой на данные американской разведки.
"Иран по-прежнему располагает примерно 70% своих мобильных пусковых установок по всей стране и сохранил около 70% своего довоенного ракетного арсенала", — говорится в публикации.
Более того, по данным издания, Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, что создает потенциальную угрозу для американских военных кораблей.
Помимо этого, военная разведка на основе спутниковых снимков сообщает, что Иран восстановил доступ почти к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране, которые теперь считаются частично или полностью готовыми к эксплуатации.
Как отмечает издание, новые данные разведки указывают на то, что Трамп и его военные советники переоценили масштаб ущерба, нанесенного иранским ракетным объектам, и недооценили стойкость Ирана, а также его способность к быстрому восстановлению.
Ранее эта же газета сообщала, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму "Томагавков" и израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.
При этом, по оценке Трампа, которой он поделился 11 мая, действующий режим прекращения огня в конфликте с Ираном крайне хрупок и находится в невероятно слабом состоянии.
В конце апреля американцы в одностороннем порядке продлили перемирие с Тегераном до завершения диалога об урегулировании. В этот же период стороны провели переговоры, но они не принесли результатов. С тех пор США пытаются блокировать иранские порты. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив.
На прошлой неделе Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. Трамп назвал его совершенно неприемлемым. По данным Axios, глава Белого дома рассматривает вариант возобновления ударов по исламской республике.
