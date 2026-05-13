"Мама не горюй": в Киеве раздался крик из-за интервью Мендель
03:12 13.05.2026
"Мама не горюй": в Киеве раздался крик из-за интервью Мендель

Соскин: окружение Зеленского испугалось интервью Мендель

Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Окружение Владимира Зеленского испугалось интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
  • По мнению политолога, для главы киевского режима это только начало разоблачения его преступной деятельности.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского испугалось интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"На Банковой поднялся такой крик, вопль. Но чем они больше кричат, тем хуже для них", — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.
По мнению политолога, для главы киевского режима это только начало. В дальнейшем могут быть опубликованы подробности его преступной деятельности, добавил эксперт.
"Сейчас она начнет раскрывать другие детали про Зеленского. Ой мама не горюй будет. Так что, готовьтесь", — резюмировал Соскин.
Мендель в понедельник дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По словам Мендель, Зеленский говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.
