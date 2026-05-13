Лавров: интересы Индии по топливу из России не пострадают из-за мер Запада

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Интересы Индии по вопросу получения топлива из России не пострадают от нечестной конкуренции Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как подчеркнул министр, российская сторона будет делать все, чтобы недобросовестная, нечестная конкуренция со стороны Запада не повредила договоренностям с Индией.