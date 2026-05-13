19:41 13.05.2026 (обновлено: 20:02 13.05.2026)
Лавров обсудил с главой МИД Индии сотрудничество в торговле и энергетике

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Главы МИД России и Индии обсудили сотрудничество в различных областях, включая торговлю, энергетику и технологии, сообщил в соцсети X глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.
"Наша беседа затронула несколько аспектов особого и привилегированного стратегического партнерства, включая торговлю и инвестиции, энергетику и транспортную инфраструктуру, науку и технологии, а также содействие мобильности кадров и талантов", - заявил глава МИД Индии.
По его словам, на встрече также обсуждались и другие глобальные и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.
Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 мая прибыл с визитом в Индию.
