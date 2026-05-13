18:07 13.05.2026
Глава МИД Индии заявил о необходимости открытого обмена мнениями с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Сложная международная обстановка требует открытого обмена мнениями, особенно между Индией и Россией, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.
"Сложная международная обстановка также требует открытого обмена мнениями, особенно между двумя доверенными партнерами (Россией и Индией - ред.)", - заявил он в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 мая прибыл с визитом в Индию.
