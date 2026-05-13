Премьер Индии сократил кортеж вдвое для экономии топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился вдвое сократить свой кортеж для экономии топлива.
- Моди также призвал активнее использовать электромобили в кортеже, отметив, что закупать новые машины для этого не следует.
- Другие индийские ведомства также начинают изучать возможность введения мер по экономии топлива и сокращают свои кортежи.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отдал своей личной охране распоряжение вдвое сократить свой кортеж и увеличить число задействованных в нем электромобилей для экономии топлива в условиях кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщил телеканал India Today со ссылкой на собственные источники.
Ранее в понедельник телеканал NDTV сообщал, что Моди на фоне кризиса предложил возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19 и призвал народ работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и не совершать заграничных поездок.
"По данным источников, Группе специальной защиты (SPG) было поручено сократить количество машин в кортеже премьер-министра, обеспечив при этом неукоснительное соблюдение обязательных протоколов безопасности", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечается, SPG получила распоряжение сократить кортеж на 50%, после чего немедленно приступила к выполнению указаний.
Согласно информации India Today, Моди также распорядился активнее использовать электромобили в кортеже, при этом отметив, что закупать новые машины для этого не следует.
Кроме того, по данным India Today, к кампании по экономии топлива начинают присоединяться и другие индийские ведомства. Ряд министерств активно изучает возможность введения различных мер экономии, а несколько региональных министров также распорядились сократить свои кортежи.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.