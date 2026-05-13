Рейтинг@Mail.ru
Премьер Индии сократил кортеж вдвое для экономии топлива - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 13.05.2026
Премьер Индии сократил кортеж вдвое для экономии топлива

Моди сократил кортеж вдвое и призвал увеличить число электромобилей для экономии

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился вдвое сократить свой кортеж для экономии топлива.
  • Моди также призвал активнее использовать электромобили в кортеже, отметив, что закупать новые машины для этого не следует.
  • Другие индийские ведомства также начинают изучать возможность введения мер по экономии топлива и сокращают свои кортежи.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отдал своей личной охране распоряжение вдвое сократить свой кортеж и увеличить число задействованных в нем электромобилей для экономии топлива в условиях кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщил телеканал India Today со ссылкой на собственные источники.
Ранее в понедельник телеканал NDTV сообщал, что Моди на фоне кризиса предложил возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19 и призвал народ работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и не совершать заграничных поездок.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Лавров рассказал о совместных проектах с Индией в энергетике
Вчера, 08:49
"По данным источников, Группе специальной защиты (SPG) было поручено сократить количество машин в кортеже премьер-министра, обеспечив при этом неукоснительное соблюдение обязательных протоколов безопасности", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечается, SPG получила распоряжение сократить кортеж на 50%, после чего немедленно приступила к выполнению указаний.
Согласно информации India Today, Моди также распорядился активнее использовать электромобили в кортеже, при этом отметив, что закупать новые машины для этого не следует.
Телеканал уточняет, что индийский премьер уже значительно сократил численность своего кортежа в ходе своих недавних поездок в штаты Гуджарат и Ассам. Такие уменьшенные кортежи также были замечены в городах Вадодара и Гувахати.
Кроме того, по данным India Today, к кампании по экономии топлива начинают присоединяться и другие индийские ведомства. Ряд министерств активно изучает возможность введения различных мер экономии, а несколько региональных министров также распорядились сократить свои кортежи.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Лавров прокомментировал слухи об отказе Индии от российской нефти
Вчера, 09:07
 
В миреИндияБлижний ВостокГуджаратНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала