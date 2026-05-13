Премьер Индии сократил кортеж вдвое для экономии топлива

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отдал своей личной охране распоряжение вдвое сократить свой кортеж и увеличить число задействованных в нем электромобилей для экономии топлива в условиях кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщил телеканал India Today со ссылкой на собственные источники.

Ранее в понедельник телеканал NDTV сообщал, что Моди на фоне кризиса предложил возобновить ограничения эпохи пандемии COVID-19 и призвал народ работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и не совершать заграничных поездок.

"По данным источников, Группе специальной защиты (SPG) было поручено сократить количество машин в кортеже премьер-министра, обеспечив при этом неукоснительное соблюдение обязательных протоколов безопасности", - говорится в сообщении телеканала.

Как отмечается, SPG получила распоряжение сократить кортеж на 50%, после чего немедленно приступила к выполнению указаний.

Согласно информации India Today, Моди также распорядился активнее использовать электромобили в кортеже, при этом отметив, что закупать новые машины для этого не следует.

Телеканал уточняет, что индийский премьер уже значительно сократил численность своего кортежа в ходе своих недавних поездок в штаты Гуджарат Ассам . Такие уменьшенные кортежи также были замечены в городах Вадодара и Гувахати

Кроме того, по данным India Today, к кампании по экономии топлива начинают присоединяться и другие индийские ведомства. Ряд министерств активно изучает возможность введения различных мер экономии, а несколько региональных министров также распорядились сократить свои кортежи.