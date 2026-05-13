Поставки лекарств из США в Россию в марте подскочили более чем в 300 раз

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский импорт лекарств из США в марте подскочил более чем в 300 раз — до 3,4 миллиона долларов.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За март импорт американских лекарств в Россию взлетел более чем в 300 раз — до 3,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы США.

Такая торговая динамика объясняется тем, что в феврале поставки упали до исторического минимума — десять тысяч долларов, а месяц спустя оказались на уровне 3,4 миллиона долларов. Таким образом, рост составил 334 раза.

При этом мартовский импорт стал максимальным с сентября 2023-го, когда Россия закупила лекарственных препаратов на 8,9 миллиона долларов.