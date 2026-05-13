12:19 13.05.2026 (обновлено: 14:03 13.05.2026)
Поставки лекарств из США в Россию в марте подскочили более чем в 300 раз

Таблетки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский импорт лекарств из США в марте подскочил более чем в 300 раз — до 3,4 миллиона долларов.
  • Мартовский импорт достиг максимальной суммы с сентября 2023 года.
  • Доля России от всех поставок американских лекарств составила менее одного процента.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За март импорт американских лекарств в Россию взлетел более чем в 300 раз — до 3,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы США.
Такая торговая динамика объясняется тем, что в феврале поставки упали до исторического минимума — десять тысяч долларов, а месяц спустя оказались на уровне 3,4 миллиона долларов. Таким образом, рост составил 334 раза.
При этом мартовский импорт стал максимальным с сентября 2023-го, когда Россия закупила лекарственных препаратов на 8,9 миллиона долларов.
По итогам марта крупнейшими покупателями американских лекарств стали Бразилия (13,8 процента от всего экспорта), Германия (13,2 процента) и Канада (10,9 процента). Доля России составила менее одного процента.
