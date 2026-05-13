Суд ЕС удовлетворил иск бизнесмена Гуцериева о снятии санкций

17:02 13.05.2026 (обновлено: 17:17 13.05.2026)
Суд ЕС удовлетворил очередной иск бизнесмена Гуцериева о снятии санкций

Михаил Гуцериев. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Суд ЕС удовлетворил очередной иск российского бизнесмена Михаила Гуцериева об отмене санкций Евросоюза, признав незаконным решение Совета ЕС о продлении ограничений против него до февраля 2026 года, следует из решения суда.
"Совет допустил ошибку в оценке", - говорится в документе.
Суд пришел к выводу, что Совет ЕС не смог доказать, что на момент продления санкций в феврале 2025 года Гуцериев продолжал "получать выгоду от режима (Александра - ред.) Лукашенко или поддерживать его".
"Совет не доказал, что заявитель продолжал поддерживать режим Лукашенко", - указано также в решении.
В частности, суд счел недоказанными утверждения о том, что Гуцериев сохранял значимые бизнес-интересы в Белоруссии в энергетическом и калийном секторах, а также продолжал поддерживать тесные отношения с президентом страны Александром Лукашенко.
Суд также отметил, что часть доводов Совета ЕС основывалась на событиях многолетней давности и не подтверждала актуальных связей бизнесмена с белорусскими властями.
