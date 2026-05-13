Суд ЕС удовлетворил иск бизнесмена Гуцериева о снятии санкций

БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Суд ЕС удовлетворил очередной иск российского бизнесмена Михаила Гуцериева об отмене санкций Евросоюза, признав незаконным решение Совета ЕС о продлении ограничений против него до февраля 2026 года, следует из решения суда.

"Совет допустил ошибку в оценке", - говорится в документе

Суд пришел к выводу, что Совет ЕС не смог доказать, что на момент продления санкций в феврале 2025 года Гуцериев продолжал "получать выгоду от режима (Александра - ред.) Лукашенко или поддерживать его".

"Совет не доказал, что заявитель продолжал поддерживать режим Лукашенко", - указано также в решении.

В частности, суд счел недоказанными утверждения о том, что Гуцериев сохранял значимые бизнес-интересы в Белоруссии в энергетическом и калийном секторах, а также продолжал поддерживать тесные отношения с президентом страны Александром Лукашенко.