06:08 13.05.2026 (обновлено: 10:50 13.05.2026)
Швейцарские банки вынуждают бизнесменов отказываться от гражданства России

Флажки России и Швейцарии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцарские банки давят на российских бизнесменов, вынуждая их отказываться от гражданства России, заявил генконсул Российской Федерации в Женеве Игорь Попов.
  • Банки выявляют людей с российским гражданством и применяют санкции вплоть до замораживания счетов, считает консул.
  • Из-за давления со стороны банков наметилась тенденция на выход из российского гражданства, отметил Попов.
ЖЕНЕВА, 13 мая — РИА Новости. Швейцарские банки давят на российских бизнесменов, вынуждая их отказываться от своего гражданства, заявил РИА Новости генеральный консул в Женеве Игорь Попов.
"Прежде всего речь идет о тех людях, которые имеют бизнес. Это выражается в линии местных банков: они действительно выявляют людей, имеющих гражданство России. Пытаются всячески это проверять. Если это подтверждается, соответственно, следуют санкции вплоть до замораживания счетов. Это дискриминация по наличию российского гражданства", — сказал он.
По словам консула, из-за этого наметилась тенденция к выходу из российского гражданства.
"Для многих это болезненный процесс. Выдавливают российских граждан. В итоге получается, что сокращается количество граждан, которые здесь проживают", — добавил дипломат.
Берн придерживается выраженной антироссийской линии и усердно исполняет антироссийские санкции, делая даже больше того, что требует Евросоюз, заключил консул.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
