Швейцарские банки вынуждают бизнесменов отказываться от гражданства России

Краткий пересказ от РИА ИИ Швейцарские банки давят на российских бизнесменов, вынуждая их отказываться от гражданства России, заявил генконсул Российской Федерации в Женеве Игорь Попов.

Банки выявляют людей с российским гражданством и применяют санкции вплоть до замораживания счетов, считает консул.

Из-за давления со стороны банков наметилась тенденция на выход из российского гражданства, отметил Попов.

ЖЕНЕВА, 13 мая — РИА Новости. Швейцарские банки давят на российских бизнесменов, вынуждая их отказываться от своего гражданства, заявил РИА Новости генеральный консул в Женеве Игорь Попов.

"Прежде всего речь идет о тех людях, которые имеют бизнес. Это выражается в линии местных банков: они действительно выявляют людей, имеющих гражданство России . Пытаются всячески это проверять. Если это подтверждается, соответственно, следуют санкции вплоть до замораживания счетов. Это дискриминация по наличию российского гражданства", — сказал он.

По словам консула, из-за этого наметилась тенденция к выходу из российского гражданства.

"Для многих это болезненный процесс. Выдавливают российских граждан. В итоге получается, что сокращается количество граждан, которые здесь проживают", — добавил дипломат.