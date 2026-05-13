Госдума одобрила проект об отказе в гражданстве мигрантам с судимостью

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить возможность приобретения гражданства РФ либо получения права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость независимо от тяжести совершенного преступления.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ

Законопроект разработан в целях исключения возможности приобретения гражданства РФ либо получения права на проживание в РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления на территории РФ или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с законодательством РФ.

Законопроектом также предлагается обязать иностранных граждан, достигших 14-летнего возраста, при подаче заявления на получение разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) предоставлять в территориальные органы МВД России документ об отсутствии судимости либо при ее наличии - документ, содержащий информацию о преступлении, за совершение которого иностранец был осужден. Добавляется, что справка должна быть выдана компетентными органами государства происхождения заявителя не ранее чем за три месяца до подачи заявления.

Документом уточняется, что основанием для отказа в выдаче или аннулирования ранее выданных РВП, РВП в целях получения образования или ВНЖ в РФ, а также для отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ будет являться наличие у иностранного гражданина неснятой или непогашенной судимости независимо от тяжести совершенного преступления.

Кроме того, законопроектом предусматривается переходный период сроком на два года, в течение которого граждане Украины будут освобождены от представления справок об отсутствии судимости для представления в компетентные органы РФ.