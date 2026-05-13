Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила проект об отказе в гражданстве мигрантам с судимостью - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 13.05.2026
Госдума одобрила проект об отказе в гражданстве мигрантам с судимостью

Госдума одобрила законопроект об отказе гражданстве мигрантам с судимостью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в гражданстве РФ мигрантам с неснятой или непогашенной судимостью.
  • Иностранные граждане старше 14 лет при подаче заявления на РВП или ВНЖ должны будут предоставлять документ об отсутствии судимости или о совершенном преступлении.
  • Предусмотрен переходный период сроком на два года, в течение которого граждане Украины будут освобождены от представления справок об отсутствии судимости.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить возможность приобретения гражданства РФ либо получения права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость независимо от тяжести совершенного преступления.
Документ был внесен в Госдуму правительством РФ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Госдума приняла закон о списании долгов участников СВО
Вчера, 15:15
Законопроект разработан в целях исключения возможности приобретения гражданства РФ либо получения права на проживание в РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления на территории РФ или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с законодательством РФ.
Законопроектом также предлагается обязать иностранных граждан, достигших 14-летнего возраста, при подаче заявления на получение разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) предоставлять в территориальные органы МВД России документ об отсутствии судимости либо при ее наличии - документ, содержащий информацию о преступлении, за совершение которого иностранец был осужден. Добавляется, что справка должна быть выдана компетентными органами государства происхождения заявителя не ранее чем за три месяца до подачи заявления.
Документом уточняется, что основанием для отказа в выдаче или аннулирования ранее выданных РВП, РВП в целях получения образования или ВНЖ в РФ, а также для отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ будет являться наличие у иностранного гражданина неснятой или непогашенной судимости независимо от тяжести совершенного преступления.
Кроме того, законопроектом предусматривается переходный период сроком на два года, в течение которого граждане Украины будут освобождены от представления справок об отсутствии судимости для представления в компетентные органы РФ.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона будет способствовать укреплению правопорядка в России и повышению безопасности ее граждан.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение сроков учета мигрантов
Вчера, 14:50
 
ОбществоРоссияУкраинаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала