Госдума ратифицировала соглашение с ОАЭ о торговле услугами

Соглашение направлено на взаимную либерализацию условий доступа на рынок услуг для поставщиков услуг России и ОАЭ.

Российским и эмиратским компаниям будет разрешено участвовать в капитале компаний друг друга в различных сферах услуг.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами о торговле услугами и инвестициях.

В рамках соглашения ОАЭ принимает на себя обязательства в 64 дополнительных подсферах услуг, а Россия - в отношении 12 дополнительных подсфер по сравнению с их обязательствами в рамках ВТО.

Российским компаниям будет разрешено 100-процентное участие в капитале компаний ОАЭ в таких сферах, как юридические услуги, компьютерные услуги, исследования и разработки, технические испытания и анализ, техническое консультирование, системы компьютерного резервирования, ремонт морских и воздушных судов, пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки, услуги, связанные с производством, услуги в сфере управления.

А 70-процентное участие российских компаний допускается в капитале эмиратских компаний, оказывающих комплексные инженерные услуги, медицинские и стоматологические услуги, а также занимающихся арендой судов без экипажа, иного транспортного оборудования, пассажирскими морскими перевозками.

Во всех сферах услуг, по которым ОАЭ принимают специфические обязательства (за исключением финансовых, телекоммуникационных, турагентских и туроператорских услуг), российские компании смогут открывать филиалы в этой стране. Кроме того, российские инвесторы получат право учреждать организации со 100-процентным российским капиталом в отдельных свободных экономических зонах ОАЭ, в том числе дочерние банки, медучреждения и новостные агентства.

В свою очередь, компании из ОАЭ получат возможность 100-процентного участия в капитале российских компаний в сферах услуг медицинских учреждений, ремонта и обслуживания морских судов, кейтеринга на морском транспорте, аренды судов с экипажем, отдельных авиатранспортных услуг, высшего образования и прочих образовательных услуг.

Эмиратские компании смогут открывать филиалы в РФ в секторах розничной торговли, отелей и ресторанов, ремонта и обслуживания самолетов, а также оказывать без ограничений архитектурные услуги, услуги по размещению и подбору персонала, услуги кинотеатров.