13:14 13.05.2026
В Госдуме поблагодарили ученых, которые работали над ракетой "Сармат"

Госдума России. Архивное фото
  • Депутаты Госдумы 13 мая аплодисментами поблагодарили российских ученых и военных за работу над созданием и испытанием ракеты "Сармат".
  • Президент РФ Владимир Путин отметил, что параметры ракеты "Сармат" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания аплодисментами поблагодарили российских ученых и военных, которые работали над созданием и испытанием новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщает сайт Госдумы.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры ракеты "Сармат" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
"По предложению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина депутаты на пленарном заседании 13 мая аплодисментами поблагодарили российских ученых, конструкторов, инженеров и военных, которые работали над созданием и испытанием новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", - говорится в сообщении на сайте ГД.
