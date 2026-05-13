В Госдуме поблагодарили ученых, которые работали над ракетой "Сармат"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания аплодисментами поблагодарили российских ученых и военных, которые работали над созданием и испытанием новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщает сайт Госдумы.