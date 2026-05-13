В Госдуме назвали максимальный размер больничного в день в 2026 году

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Максимальный размер оплаты больничного в день в 2026 году составит порядка 7 тысяч рублей, однако итоговая сумма будет зависеть от стажа работы, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
"Порядка 7 тысяч рублей составляет стоимость больничного в 2026 году", - сказал Леонов.
Парламентарий уточнил, что размер суммы больничного у всех формируется по-разному, его окончательная "стоимость" зависит от стажа работы.
"Лучше не болеть, заниматься профилактикой, употреблять меньше алкоголя, не курить, вейпы не употреблять, заниматься физкультурой. Спать не меньше восьми часов и заниматься больше. В семье больше времени проводить", - заключил он.