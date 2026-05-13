Рейтинг@Mail.ru
Важно сохранить госдолг России на безопасном уровне, заявил Силуанов - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 13.05.2026
Важно сохранить госдолг России на безопасном уровне, заявил Силуанов

Силуанов: важно сохранить госдолг России на безопасном уровне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов Антон Силуанов заявил, что госдолг России в объеме 17% ВВП является одним из самых низких среди стран G20 и его важно сохранять на безопасном уровне.
  • Силуанов подчеркнул, что сокращение дефицита бюджета крайне важно для устойчивости финансов страны.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдолг России в объеме 17% ВВП является одним из самых низких среди стран G20, важно сохранять его на безопасном уровне для устойчивости финансов страны, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
"Уровень госдолга России один из самых низких среди стран "Большой двадцатки" - около 17% ВВП. Важно сохранять его на безопасном уровне", - сказал Силуанов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Силуанов рассказал о росте российской экономики
11 мая, 12:43
"Долг - это следствие дефицита бюджета, дефицит - источник монетарного финансирования, а избыточное монетарное финансирование - это высокие процентные ставки в экономике и вытеснение процентными платежами важных для страны расходов бюджета. Этого нельзя допускать", - добавил он.
Сокращение дефицита - дело непростое, однако крайне важное для устойчивости финансов страны, подчеркнул глава Минфина России.
Политику западных стран, которые продолжают наращивать госдолг, Силуанов считает недальновидной. "Дефициты бюджетов остаются на высоком уровне - 5-7% ВВП и более. В крупнейшей экономике мира США расходы на обслуживание госдолга достигают 17% всех бюджетных трат. При этом объем заимствований не снижается, расходы продолжают расти, это не может не вызывать опасений", - сказал он.
"Здесь важная роль принадлежит Международному валютному фонду, который должен сигнализировать о необходимости взвешенной макроэкономической политики, которая в ряде стран ставится в угоду политическим интересам", - заявил Силуанов. В противном случае, по его словам, риски серьезных финансовых последствий будут нарастать.
Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития (НБР) впервые пройдет в Москве 14-15 мая 2026 года. Это высший руководящий орган международного института развития, созданного странами БРИКС в 2014 году для финансирования проектов развития инфраструктуры.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Силуанов оценил потенциал экономики стран БРИКС
12 мая, 13:41
 
ЭкономикаРоссияСШАМоскваАнтон СилуановБольшая двадцаткаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала