Важно сохранить госдолг России на безопасном уровне, заявил Силуанов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр финансов Антон Силуанов заявил, что госдолг России в объеме 17% ВВП является одним из самых низких среди стран G20 и его важно сохранять на безопасном уровне.
- Силуанов подчеркнул, что сокращение дефицита бюджета крайне важно для устойчивости финансов страны.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдолг России в объеме 17% ВВП является одним из самых низких среди стран G20, важно сохранять его на безопасном уровне для устойчивости финансов страны, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
"Долг - это следствие дефицита бюджета, дефицит - источник монетарного финансирования, а избыточное монетарное финансирование - это высокие процентные ставки в экономике и вытеснение процентными платежами важных для страны расходов бюджета. Этого нельзя допускать", - добавил он.
Сокращение дефицита - дело непростое, однако крайне важное для устойчивости финансов страны, подчеркнул глава Минфина России.
Политику западных стран, которые продолжают наращивать госдолг, Силуанов считает недальновидной. "Дефициты бюджетов остаются на высоком уровне - 5-7% ВВП и более. В крупнейшей экономике мира США расходы на обслуживание госдолга достигают 17% всех бюджетных трат. При этом объем заимствований не снижается, расходы продолжают расти, это не может не вызывать опасений", - сказал он.
"Здесь важная роль принадлежит Международному валютному фонду, который должен сигнализировать о необходимости взвешенной макроэкономической политики, которая в ряде стран ставится в угоду политическим интересам", - заявил Силуанов. В противном случае, по его словам, риски серьезных финансовых последствий будут нарастать.
