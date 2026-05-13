Важно сохранить госдолг России на безопасном уровне, заявил Силуанов

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдолг России в объеме 17% ВВП является одним из самых низких среди стран G20, важно сохранять его на безопасном уровне для устойчивости финансов страны, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).

"Уровень госдолга России один из самых низких среди стран "Большой двадцатки" - около 17% ВВП. Важно сохранять его на безопасном уровне", - сказал Силуанов

"Долг - это следствие дефицита бюджета, дефицит - источник монетарного финансирования, а избыточное монетарное финансирование - это высокие процентные ставки в экономике и вытеснение процентными платежами важных для страны расходов бюджета. Этого нельзя допускать", - добавил он.

Сокращение дефицита - дело непростое, однако крайне важное для устойчивости финансов страны, подчеркнул глава Минфина России.

Политику западных стран, которые продолжают наращивать госдолг, Силуанов считает недальновидной. "Дефициты бюджетов остаются на высоком уровне - 5-7% ВВП и более. В крупнейшей экономике мира США расходы на обслуживание госдолга достигают 17% всех бюджетных трат. При этом объем заимствований не снижается, расходы продолжают расти, это не может не вызывать опасений", - сказал он.

"Здесь важная роль принадлежит Международному валютному фонду, который должен сигнализировать о необходимости взвешенной макроэкономической политики, которая в ряде стран ставится в угоду политическим интересам", - заявил Силуанов. В противном случае, по его словам, риски серьезных финансовых последствий будут нарастать.