На востоке Москвы ликвидировали открытое горение в здании

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Открытое горение в здании на востоке Москвы ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что спасатели ликвидируют пожар в Москве на улице Вернисажная на площади 3 тысячи квадратных метров. Согласно сервису "Яндекс.Карты", рядом находится стадион "Измайлово" и Измайловский кремль. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что кровля горящего здания обрушилась на площади 2,5 тысячи "квадратов". Позднее пресс-служба МЧС России сообщила, что пожар локализован.
"Открытое горение в Москве ликвидировано", - говорится в сообщении.