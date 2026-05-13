Рейтинг@Mail.ru
На месте схода вагонов в Белгородской области работают оперативные службы - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 13.05.2026 (обновлено: 12:29 13.05.2026)
На месте схода вагонов в Белгородской области работают оперативные службы

Гладков: на месте ЧП в Белгородской области работают оперативные службы

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/MAXМесто схода вагонов в Белгородской области
Место схода вагонов в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/MAX
Место схода вагонов в Белгородской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области произошел сход вагонов электропоезда.
  • По предварительным данным, причиной схода вагонов могло стать отсутствие около двух метров железнодорожного полотна из-за детонации взрывного устройства.
  • На месте происшествия работают оперативные службы, включая саперов Минобороны, обстоятельства уточняются, пострадала женщина, она госпитализирована.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Оперативные службы, в том числе саперы, работают на месте схода вагонов электропоезда в Белгородской области, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В среду Гладков сообщил о сходе с рельсов электропоезда, следовавшего по маршруту "Разумное - Томаровка", По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, что могло быть вызвано детонацией взрывного устройства, уточнил губернатор. Он также заявил, что пострадала женщина, она госпитализирована.
"Все оперативные службы, включая сапёров Минобороны РФ, работают на месте. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Место схода вагонов в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Белгородской области из-за подрыва путей сошла с рельсов электричка
Вчера, 11:25
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала