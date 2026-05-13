На месте схода вагонов в Белгородской области работают оперативные службы

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Оперативные службы, в том числе саперы, работают на месте схода вагонов электропоезда в Белгородской области, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В среду Гладков сообщил о сходе с рельсов электропоезда, следовавшего по маршруту "Разумное - Томаровка", По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, что могло быть вызвано детонацией взрывного устройства, уточнил губернатор. Он также заявил, что пострадала женщина, она госпитализирована.
"Все оперативные службы, включая сапёров Минобороны РФ, работают на месте. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются", - написал Гладков в своем Telegram-канале.