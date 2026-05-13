В Белгородской области из-за подрыва путей сошла с рельсов электричка

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Белгородской области сошла с рельсов электричка Разумное — Томаровка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ЧП произошло в Яковлевском округе. По предварительным данным, около двух метров путей отсутствовали из-за взрыва бомбы.
"Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов. В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины", — написал Гладков на платформе "Макс".
Ее госпитализируют в больницу № 2 Белгорода. На месте работают экстренные службы, включая саперов. Движение на участке приостановили, для устранения последствий туда направили восстановительный поезд. Транспортная прокуратура проведет проверку.
С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
