В Белгородской области из-за подрыва путей сошла с рельсов электричка
11:25 13.05.2026 (обновлено: 12:44 13.05.2026)
В Белгородской области из-за подрыва путей сошла с рельсов электричка

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура — Место схода вагонов в Белгородской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области электричка Разумное — Томаровка сошла с рельсов, предварительно, из-за подрыва путей.
  • В поезде находилось 15 человек, пострадала пассажирка.
  • На месте работают экстренные службы, включая саперов.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Белгородской области сошла с рельсов электричка Разумное — Томаровка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ЧП произошло в Яковлевском округе. По предварительным данным, около двух метров путей отсутствовали из-за взрыва бомбы.
"Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов. В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины", — написал Гладков на платформе "Макс".
Ее госпитализируют в больницу № 2 Белгорода. На месте работают экстренные службы, включая саперов. Движение на участке приостановили, для устранения последствий туда направили восстановительный поезд. Транспортная прокуратура проведет проверку.
С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия
 
 
