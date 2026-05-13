Умер актер Дональд Гибб, известный по фильму "Месть полудурков" - РИА Новости, 13.05.2026
09:13 13.05.2026
Умер актер Дональд Гибб, известный по фильму "Месть полудурков"

© 20th Century Fox Актер Дональд Гибб в фильме "Месть полудурков"
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американский актер Дональд Гибб, известный по фильмам "Месть полудурков", скончался в возрасте 71 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на сына актера Трэвиса.
"Дональд Гибб, наиболее известный по роли... "Огра" во франшизе "Месть полудурков", умер... из-за проблем со здоровьем", - говорится в сообщении.
Как рассказал порталу сын актера, смерть Гибба не была внезапной: он боролся с продолжительными проблемами со здоровьем. Сообщается, что актер умер у себя дома в Техасе в окружении семьи.
 
