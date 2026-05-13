Экс-следователь оценил шансы найти живым пропавшего в Кузбассе Героя России

КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Шансы найти пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова живым есть, и эту версию необходимо отрабатывать вместе с другими, поделился мнением с РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
Асылханов пропал в начале апреля в городе Юрге.
"Шансы найти Алексея живым есть, данную версию под условным наименованием - "благоприятного развития событий", нельзя исключать и в обязательном порядке необходимо отрабатывать ее наряду с иными версиями, в том числе криминального характера", – сказал Козлов, отвечая на вопрос, есть ли шансы найти пропавшего Асылханова живым.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин вручил Асылханову "Золотую Звезду" Героя России. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.