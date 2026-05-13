Лидер АдГ раскритиковала власти ФРГ за бездействие на фоне убытков Porsche
17:11 13.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi — Алиса Вайдель. Архивное фото
Алиса Вайдель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковала правительство ФРГ за бездействие на фоне убытков немецкого автомобильного холдинга Porsche SE.
  • Холдинг Porsche SE завершил первый квартал 2026 года с чистым убытком в 923 миллиона евро из-за падения стоимости акций автоконцерна.
  • Вайдель выразила недовольство действиями правительства, отметив, что оно «ездит в Киев и больше ничего» не предпринимает в связи с убытками Porsche.
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала правительство ФРГ за бездействие на фоне убытков немецкого автомобильного холдинга Porsche SE.
В среду стало известно, что холдинг Porsche SE (главный акционер Volkswagen) завершил первый квартал 2026 года с чистым убытком в 923 миллиона евро из-за падения стоимости акций автоконцерна.
"Почти 1 миллиард убытка у Porsche. Только представьте себе это. Германия переживает стремительный упадок. И что правительство делает в связи с этим? Оно ездит в Киев и больше ничего", - написала Вайдель в соцсети X.
В понедельник министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.
