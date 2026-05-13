Лидер АдГ раскритиковала власти ФРГ за бездействие на фоне убытков Porsche

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковала правительство ФРГ за бездействие на фоне убытков немецкого автомобильного холдинга Porsche SE.
- Холдинг Porsche SE завершил первый квартал 2026 года с чистым убытком в 923 миллиона евро из-за падения стоимости акций автоконцерна.
- Вайдель выразила недовольство действиями правительства, отметив, что оно «ездит в Киев и больше ничего» не предпринимает в связи с убытками Porsche.
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала правительство ФРГ за бездействие на фоне убытков немецкого автомобильного холдинга Porsche SE.
В понедельник министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.