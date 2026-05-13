Берн следует явной антироссийской линии, заявил генконсул России
01:43 13.05.2026
Берн следует явной антироссийской линии, заявил генконсул России

13.05.2026
Берн. Архивное фото
  • Швейцария придерживается выраженной антироссийской линии, заявил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
  • Берн усердно исполняет санкции против России, отметил генконсул.
  • Швейцария приняла меры, которые выходят за рамки требований Евросоюза, например, в части ограничений на передвижения дипломатов РФ, заявил дипломат.
ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости. Швейцария придерживается выраженной антироссийской линии и усердно исполняет санкции против России, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
"Швейцария - это страна, которая следует четко выраженной антироссийской линии и усердно имплементирует направленные против нашей страны рестрикции в политической и экономической сферах", - сказал дипломат.
Он отметил, что Берн делает даже больше того, что входит в санкционные требования Евросоюза. Например, в части ограничений на передвижения дипломатов РФ, которые теперь должны информировать об этом МИД, Швейцария слепо переняла эти меры, хотя они касаются лишь стран ЕС.
"Они долго совещались, не давали ни да, ни нет. А потом выдали официальные ноты, что "присоединяемся в полном объеме к этому 20 пакету, поэтому ваши гости-дипломаты тоже должны у нас отчитываться, хотя мы и не члены Евросоюза". То есть они взяли на себя еще больше, чем заложено в санкциях", - сказал он.
