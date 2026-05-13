Берн следует явной антироссийской линии, заявил генконсул России

ЖЕНЕВА, 13 мая – РИА Новости. Швейцария придерживается выраженной антироссийской линии и усердно исполняет санкции против России, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.
"Швейцария - это страна, которая следует четко выраженной антироссийской линии и усердно имплементирует направленные против нашей страны рестрикции в политической и экономической сферах", - сказал дипломат.
"Они долго совещались, не давали ни да, ни нет. А потом выдали официальные ноты, что "присоединяемся в полном объеме к этому 20 пакету, поэтому ваши гости-дипломаты тоже должны у нас отчитываться, хотя мы и не члены Евросоюза". То есть они взяли на себя еще больше, чем заложено в санкциях", - сказал он.