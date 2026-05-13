ГД приняла закон о защите арестованных за границей россиян силами армии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о праве привлекать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом.

Президент принимает меры в соответствии с законодательством, если решения и действия иностранных и международных органов противоречат интересам и основам российского публичного правопорядка. Шаги по защите россиян должны будут предпринимать и органы государственной власти.