ФСБ: россиянин, готовивший теракт в Тамбове, осужден на 22 года

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина Российской Федерации Милосердова Алексея Юрьевича, 1980 г.р., причастного к террористической деятельности в интересах украинских спецслужб. Ему назначено (наказание - ред.) в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и 18 лет в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.