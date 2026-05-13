ФСБ: россиянин, готовивший теракт в Тамбове, осужден на 22 года

09:49 13.05.2026
ФСБ: россиянин, готовивший теракт против судей в Тамбове, осужден на 22 года

  • Россиянин Алексей Юрьевич Милосердов, осужден на 22 года за подготовку терактов против судей в Тамбове по заданию украинских спецслужб.
  • У Милосердова при задержании изъяли два взрывных устройства и телефон с перепиской с украинским куратором.
  • ФСБ предупреждает о продолжающейся активности украинских спецслужб в поиске исполнителей терактов и диверсий и обещает привлечение к ответственности всех, кто согласится им содействовать.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россиянин, которому украинские спецслужбы поручили совершить теракты против судей в Тамбове, осужден на 22 года, сообщила ФСБ.
"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина Российской Федерации Милосердова Алексея Юрьевича, 1980 г.р., причастного к террористической деятельности в интересах украинских спецслужб. Ему назначено (наказание - ред.) в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и 18 лет в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, Милосердов после начала спецоперации регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы, в том числе сайты националистических организаций, и в 2024 году через мессенджер Telegram был завербован украинскими спецслужбами для совершения террористических актов в отношении членов Тамбовского областного и арбитражного судов с использованием самодельных взрывных устройств.
"Противоправная деятельность злоумышленника была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками органов Федеральной службы безопасности. При задержании у него изъято два взрывных устройства и телефонный аппарат, содержащий переписку с украинским куратором", - отмечает ФСБ.
Следственное отделение УФСБ России по Тамбовской области в отношении Милосердова расследовало несколько уголовных дел, в том числе по статьям о госизмене и о подготовке к теракту.
"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране, и предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание", - указывается в сообщении.
ПроисшествияРоссияТамбовТамбовская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
