Поведение Макрона в Кении обнажает кризис политики Франции, считает эксперт

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выход за рамки протокола, назидательный тон и попытка установить свои правила президентом Франции Эммануэлем Макроном на конференции "Africa Forward" в столице Кении Найроби отражает общую неуверенность французского правительства относительно позиций в Африке, сказал РИА Новости эксперт по международным отношениям из Университета Алжира Мостафа Камель Фуди.

В ходе выступления участников форума "Africa Forward" в государственном университете Найроби , французский президент, не дождавшись своей очереди, поднялся на сцену, взял микрофон у ведущей и призвал всех присутствующих вести себя тише, отчитав их за "полное отсутствие уважения" к выступающим.

"Поступок Макрона на форуме, когда он попросил аудиторию вести себя тише, обнажает глубокий психологический кризис во французском правительстве. Уверенная в себе суверенная держава не требует тишины", - отметил эксперт.

По его словам, произошедшее свидетельствует об осознании Францией своего шаткого положения на континенте.

"Этот случай обнажает тревогу угасающей державы, всеми силами пытающейся переосмыслить свою роль на континенте в отсутствие инструмента "принудительного согласия", который ранее она не стеснялась использовать", - подчеркнул Фуди.

Он полагает, что Франция не только сталкивается с ростом российского влияния на континенте, но и "испытывает кризис собственной легитимности".

"Российское присутствие – не единственная проблема Франции в Африке , поскольку Парижу одновременно приходится бороться с кризисом собственной легитимности на фоне пробуждения африканского самосознания", - сказал собеседник агентства.

Саммит "Africa Forward", организованный Кенией и Францией, прошел 11-12 мая в Найроби. В ходе мероприятия главы государств, политики, предприниматели и эксперты обсуждали возобновляемую энергию, финансы, сельское хозяйство, искусственный интеллект, сохранение морских ресурсов и промышленное развитие.

В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали . В 2023 году французские подразделения были выведены из Буркина-Фасо Нигера после госпереворотов в этих двух странах в 2022-2023 годах. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией и потребовал вывести французский воинский контингент из страны. У Франции оставалось четыре военных базы в Африке.

В 2023 году власти Мали, Буркина-Фасо и Нигера, бывшие колонии Франции, создали альянс коллективной обороны после серии государственных переворотов. К концу декабря этого года Париж завершил вывод своего военного контингента из этих стран.