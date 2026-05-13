Поведение Макрона в Кении обнажает кризис политики Франции, считает эксперт
20:08 13.05.2026
Поведение Макрона в Кении обнажает кризис политики Франции, считает эксперт

Фуди: поведение Макрона обнажает кризис в африканской политике Франции

© AP Photo / Benoit Tessier — Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
  Эксперт по международным отношениям из Университета Алжира Мостафа Камель Фуди считает, что поведение президента Франции Эммануэля Макрона на конференции "Africa Forward" в Найроби отражает общую неуверенность французского правительства относительно позиций в Африке.
  Франция сталкивается с кризисом собственной легитимности на фоне пробуждения африканского самосознания и роста российского влияния на континенте.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выход за рамки протокола, назидательный тон и попытка установить свои правила президентом Франции Эммануэлем Макроном на конференции "Africa Forward" в столице Кении Найроби отражает общую неуверенность французского правительства относительно позиций в Африке, сказал РИА Новости эксперт по международным отношениям из Университета Алжира Мостафа Камель Фуди.
В ходе выступления участников форума "Africa Forward" в государственном университете Найроби, французский президент, не дождавшись своей очереди, поднялся на сцену, взял микрофон у ведущей и призвал всех присутствующих вести себя тише, отчитав их за "полное отсутствие уважения" к выступающим.
"Поступок Макрона на форуме, когда он попросил аудиторию вести себя тише, обнажает глубокий психологический кризис во французском правительстве. Уверенная в себе суверенная держава не требует тишины", - отметил эксперт.
По его словам, произошедшее свидетельствует об осознании Францией своего шаткого положения на континенте.
"Этот случай обнажает тревогу угасающей державы, всеми силами пытающейся переосмыслить свою роль на континенте в отсутствие инструмента "принудительного согласия", который ранее она не стеснялась использовать", - подчеркнул Фуди.
Он полагает, что Франция не только сталкивается с ростом российского влияния на континенте, но и "испытывает кризис собственной легитимности".
"Российское присутствие – не единственная проблема Франции в Африке, поскольку Парижу одновременно приходится бороться с кризисом собственной легитимности на фоне пробуждения африканского самосознания", - сказал собеседник агентства.
Саммит "Africa Forward", организованный Кенией и Францией, прошел 11-12 мая в Найроби. В ходе мероприятия главы государств, политики, предприниматели и эксперты обсуждали возобновляемую энергию, финансы, сельское хозяйство, искусственный интеллект, сохранение морских ресурсов и промышленное развитие.
В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В 2023 году французские подразделения были выведены из Буркина-Фасо и Нигера после госпереворотов в этих двух странах в 2022-2023 годах. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией и потребовал вывести французский воинский контингент из страны. У Франции оставалось четыре военных базы в Африке.
В 2023 году власти Мали, Буркина-Фасо и Нигера, бывшие колонии Франции, создали альянс коллективной обороны после серии государственных переворотов. К концу декабря этого года Париж завершил вывод своего военного контингента из этих стран.
В последние годы обострилось дипломатическое противостояние Франции с Алжиром.
