СМИ: прокуратура запросила семь лет тюрьмы для экс-президента Франции

- Прокуратура Парижа потребовала увеличить тюремный срок для экс-президента Франции Николя Саркози по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года до семи лет.
- Апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции Саркози на приговор, согласно которому экс-президент был приговорен к пяти годам тюрьмы.
ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала увеличить тюремный срок для экс-президента Франции Николя Саркози по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, сообщает газета Figaro.
Издание Ouest-France писала 16 марта, что Апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции Саркози на приговор по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, согласно которому экс-глава государства был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Ранее Figaro утверждала, что бывший президент Франции начал давать показания в суде по этому делу в апреле.
"Сторона обвинения вновь потребовала приговорить Николя Саркози к семи годам лишения свободы, что на два года больше, чем срок, который в конечном итоге был назначен судом первой инстанции за предполагаемое ливийское финансирование его победной президентской кампании 2007 года", — уточняет газета со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Ожидается, что Апелляционный суд Парижа вынесет решение по делу экс-президента 30 ноября, добавляет издание.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации интернет-изданием Mediapart документов о факте передачи властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств.
В сентябре 2025 года Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы, а в конце октября поместили в парижскую тюрьму Санте. Там он пробыл чуть меньше трех недель — 10 ноября Апелляционный суд Парижа удовлетворил его ходатайство об освобождении из тюрьмы и помещении под судебный контроль.