Рейтинг@Mail.ru
СМИ: прокуратура запросила семь лет тюрьмы для экс-президента Франции - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 13.05.2026 (обновлено: 20:03 13.05.2026)
СМИ: прокуратура запросила семь лет тюрьмы для экс-президента Франции

Figaro: прокуратура Франции запросила семь лет тюрьмы для экс-президента Саркози

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Экс-президент Франции Николя Саркози. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Парижа потребовала увеличить тюремный срок для экс-президента Франции Николя Саркози по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года до семи лет.
  • Апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции Саркози на приговор, согласно которому экс-президент был приговорен к пяти годам тюрьмы.
ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала увеличить тюремный срок для экс-президента Франции Николя Саркози по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, сообщает газета Figaro.
Издание Ouest-France писала 16 марта, что Апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции Саркози на приговор по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, согласно которому экс-глава государства был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Ранее Figaro утверждала, что бывший президент Франции начал давать показания в суде по этому делу в апреле.
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Саркози получил УДО по делу о тратах избирательной кампании в 2012 году
6 мая, 21:38
"Сторона обвинения вновь потребовала приговорить Николя Саркози к семи годам лишения свободы, что на два года больше, чем срок, который в конечном итоге был назначен судом первой инстанции за предполагаемое ливийское финансирование его победной президентской кампании 2007 года", — уточняет газета со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Ожидается, что Апелляционный суд Парижа вынесет решение по делу экс-президента 30 ноября, добавляет издание.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации интернет-изданием Mediapart документов о факте передачи властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года. В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств.
В сентябре 2025 года Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы, а в конце октября поместили в парижскую тюрьму Санте. Там он пробыл чуть меньше трех недель — 10 ноября Апелляционный суд Парижа удовлетворил его ходатайство об освобождении из тюрьмы и помещении под судебный контроль.
Внеплановая речь Макрона на конференции в Найроби - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Эй, ребята!" Макрон вспылил и накричал на зрителей на саммите
11 мая, 19:38
 
В миреПарижФранцияЛивияНиколя Саркози
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала