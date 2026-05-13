18:06 13.05.2026 (обновлено: 18:07 13.05.2026)
СМИ: контактировавших с пассажиркой MV Hondius французов госпитализировали

© AP Photo / Peter Dejong — Медики сопровождают пациента, эвакуированного с круизного лайнера MV Hondius
ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Все 22 гражданина Франции, контактировавшие с голландской пассажиркой с судна MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельного хантавируса, были помещены в больницу, передает телеканал BFMTV со ссылкой на минздрав республики.
Ранее инфекционист Ксавье Лескюр, работающий в парижской больнице, где находится пожилая француженка с судна MV Hondius, сообщил, что она находится в тяжелом состоянии в реанимации и подключена к аппарату жизнеобеспечения.
"Все 22 человека, идентифицированные во Франции как находившиеся в тесном контакте с голландской пассажиркой круизного лайнера MV Hondius, скончавшейся от хантавируса, в настоящее время госпитализированы", - говорится в материале.
По данным издания, восемь граждан Франции, летевших с пассажиркой из Нидерландов на одном самолете в Йоханнесбург, находятся в больницах Парижа, в то время как остальные 14, которые контактировали с заболевшей на рейсе Йоханнесбург-Амстердам, находятся в разных городах Франции.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
