На лайнере во Франции произошла вспышка неизвестной болезни, погиб мужчина

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мужчина скончался на круизном лайнере во Франции, предположительно, из-за гастроэнтерита, 1,7 тысячи человек на борту помещены на карантин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.
"Санитарные власти проинформировали в среду о том, что 1700 человек, находящиеся на судне в Бордо, были изолированы. Причина: смерть пассажира, которая могла наступить из-за гастроэнтерита", - пишет агентство, перепечатку материала которого приводит телеканал BFMTV.
Отмечается, что круизный лайнер прибыл в Бордо в ночь на среду из французского города Брест после смерти заболевшего пассажира.
Большинство из 1233 пассажиров на борту судна – британцы и ирландцы. Примерно у 50 из них развились проблемы с пищеварением, проводятся анализы на норовирус.
Первые анализы пока не выявили норовирус, однако медики в Бордо проводят дополнительные исследования. В то же время они исключили связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на нидерландском круизном лайнере MV Hondius.
Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, в результате чего у заболевшего может быть рвота, диарея, боль в животе и лихорадка. Чаще всего заболевание вызвано инфекциями, такими как ротавирус и норовирус.