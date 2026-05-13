Рейтинг@Mail.ru
На лайнере во Франции произошла вспышка неизвестной болезни, погиб мужчина - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 13.05.2026
На лайнере во Франции произошла вспышка неизвестной болезни, погиб мужчина

FP: во Франции мужчина скончался на лайнере из-за гастроэнтерита

© Фото : KuloskulosКруизный лайнер
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Kuloskulos
Круизный лайнер . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На круизном лайнере во Франции погиб мужчина, предположительно, из-за гастроэнтерита.
  • 1700 человек на борту лайнера в Бордо были изолированы после смерти пассажира.
  • У примерно 50 пассажиров развились проблемы с пищеварением, проводятся анализы на норовирус.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мужчина скончался на круизном лайнере во Франции, предположительно, из-за гастроэнтерита, 1,7 тысячи человек на борту помещены на карантин, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.
"Санитарные власти проинформировали в среду о том, что 1700 человек, находящиеся на судне в Бордо, были изолированы. Причина: смерть пассажира, которая могла наступить из-за гастроэнтерита", - пишет агентство, перепечатку материала которого приводит телеканал BFMTV.
Научный сотрудник готовит образцы инактивированного материала в рамках исследования хантавируса - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Вирусолог оценил шансы вспышки хантавируса перерасти в пандемию
Вчера, 13:01
Отмечается, что круизный лайнер прибыл в Бордо в ночь на среду из французского города Брест после смерти заболевшего пассажира.
Большинство из 1233 пассажиров на борту судна – британцы и ирландцы. Примерно у 50 из них развились проблемы с пищеварением, проводятся анализы на норовирус.
Круизный лайнер компании Ambassador Cruise Line отправился в плавание от Шетландских островов в Шотландии 6 мая и останавливался в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте, после чего прибыл в Бордо.
Первые анализы пока не выявили норовирус, однако медики в Бордо проводят дополнительные исследования. В то же время они исключили связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на нидерландском круизном лайнере MV Hondius.
Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, в результате чего у заболевшего может быть рвота, диарея, боль в животе и лихорадка. Чаще всего заболевание вызвано инфекциями, такими как ротавирус и норовирус.
Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Заразившаяся хантавирусом француженка находится в реанимации, сообщил врач
Вчера, 12:19
 
В миреБордоФранцияБрест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала