МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выстрелы в сенате Филиппин "были предупредительными" для "обеспечения безопасности территории", сообщает филиппинская газета PhilStar со ссылкой на слова сотрудника службы безопасности сената Марка Мендосы.
"Услышанные выстрелы были предупредительными, произведенными для "обеспечения безопасности территории",- пишет PhilStar со ссылкой на слова сотрудника службы безопасности сената Филиппин Марка Мендосы журналистам, оставшимся внутри здания.
Информация о пострадавших отсутствует, продолжается оценка ситуации.
Как объясняет телеканал ABS-CBN, ранее в сенате заявили об ограничении доступа к зданию на фоне заявлений силовиков о планируемом задержании неназванного лица.