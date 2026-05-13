Выстрелы в сенате Филиппин были предупредительными
15:44 13.05.2026 (обновлено: 15:45 13.05.2026)
Выстрелы в сенате Филиппин были предупредительными

PhilStar: выстрелы в сенате Филиппин были предупредительными

© REUTERS / Eloisa LopezВоеннослужащие в здании сената Филиппин, где прозвучали выстрелы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В сенате Филиппин прозвучали выстрелы.
  • Выстрелы были предупредительными и произведены для обеспечения безопасности территории.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выстрелы в сенате Филиппин "были предупредительными" для "обеспечения безопасности территории", сообщает филиппинская газета PhilStar со ссылкой на слова сотрудника службы безопасности сената Марка Мендосы.
Выстрелы раздались в сенате Филиппин на фоне намерения силовиков задержать по ордеру МУС сенатора.
"Услышанные выстрелы были предупредительными, произведенными для "обеспечения безопасности территории",- пишет PhilStar со ссылкой на слова сотрудника службы безопасности сената Филиппин Марка Мендосы журналистам, оставшимся внутри здания.
Информация о пострадавших отсутствует, продолжается оценка ситуации.
Как объясняет телеканал ABS-CBN, ранее в сенате заявили об ограничении доступа к зданию на фоне заявлений силовиков о планируемом задержании неназванного лица.
