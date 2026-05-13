Молдавия тратит деньги от ЕК на погашение старых долгов, заявил экс-премьер
09:58 13.05.2026
Молдавия тратит деньги от ЕК на погашение старых долгов, заявил экс-премьер

Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавия использует средства от Европейской комиссии для погашения старых долгов, при этом власти продолжают брать новые кредиты.
  • МВФ прекратил финансирование Молдавии, и республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истек в октябре 2025 года.
  • Повышение базовой ставки Нацбанка с 5 до 6,5% ухудшит ситуацию, так как внутренние кредиты станут дороже, и правительство будет тратить сотни миллионов леев на проценты по кредитам.
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Молдавия вынуждена использовать средства от Европейской комиссии, чтобы погашать старые долги, при этом власти все время берут новые кредиты, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
Ранее Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истек в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьезной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
"Сегодня власти говорят, что им не нужны деньги, но реальность говорит об обратном, если бы были деньги, у нас не было бы нынешнего дефицита. Государство ежемесячно занимает миллиарды леев, как внутри страны, так и за рубежом, а деньги, поступающие от Европейской комиссии, в основном являются политическими деньгами и идут на погашение старых долгов", - заявил Филат в эфире телеканала N4.
По его словам, недавно решение Нацбанка повысить базовую ставку с 5 до 6,5% лишь ухудшит ситуацию, внутренние кредиты становятся дороже в том числе для правительства. Филат подчеркивает, что кабмин должен будет тратить сотни миллионов леев только на проценты по кредитам, хотя можно было бы использовать их для развития страны и экономики.
Экс-премьер настаивает, что отношения с МВФ не следовало прерывать. Тогда сегодня Молдавии вместо того, чтобы брать кредиты под 9,5-10%, могла бы получить их под 3%, покрыв дефицит без огромных дополнительных расходов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
