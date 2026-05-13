Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ Молдавия использует средства от Европейской комиссии для погашения старых долгов, при этом власти продолжают брать новые кредиты.

МВФ прекратил финансирование Молдавии, и республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истек в октябре 2025 года.

Повышение базовой ставки Нацбанка с 5 до 6,5% ухудшит ситуацию, так как внутренние кредиты станут дороже, и правительство будет тратить сотни миллионов леев на проценты по кредитам.

КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Молдавия вынуждена использовать средства от Европейской комиссии, чтобы погашать старые долги, при этом власти все время берут новые кредиты, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.

Ранее Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истек в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьезной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".

"Сегодня власти говорят, что им не нужны деньги, но реальность говорит об обратном, если бы были деньги, у нас не было бы нынешнего дефицита. Государство ежемесячно занимает миллиарды леев, как внутри страны, так и за рубежом, а деньги, поступающие от Европейской комиссии, в основном являются политическими деньгами и идут на погашение старых долгов", - заявил Филат в эфире телеканала N4.

По его словам, недавно решение Нацбанка повысить базовую ставку с 5 до 6,5% лишь ухудшит ситуацию, внутренние кредиты становятся дороже в том числе для правительства. Филат подчеркивает, что кабмин должен будет тратить сотни миллионов леев только на проценты по кредитам, хотя можно было бы использовать их для развития страны и экономики.

Экс-премьер настаивает, что отношения с МВФ не следовало прерывать. Тогда сегодня Молдавии вместо того, чтобы брать кредиты под 9,5-10%, могла бы получить их под 3%, покрыв дефицит без огромных дополнительных расходов.