Диетолог рассказала, что будет, если есть фастфуд каждый день

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Частое употребление фастфуда может приводить к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и артериальной гипертензии, раннему развитию сахарного диабета второго типа, нарушению липидного обмена, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

"Бургер, как и большинство других блюд быстрого питания, не следует употреблять ежедневно, поскольку доказано, что питание, в котором преобладают блюда фастфуда, может приводить к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и артериальной гипертензии, раннему развитию сахарного диабета второго типа, нарушению липидного обмена (обмена жиров - ред.)", - рассказала Стародубова

Диетолог отметила, что даже при большой любви к бургерам включать их в свой рацион можно лишь время от времени, только при отсутствии противопоказаний и не слишком часто.

По ее словам, самая главная проблема большинства блюд, предлагаемых предприятиями фастфуда, – это несбалансированный состав, поскольку содержат избыточное количество соли, сахара, насыщенных жиров и калорий. И бургеры, которые можно отнести к наиболее популярным блюдам ресторанов быстрого питания - не исключение.

" Булочки для бургеров изготавливаются из рафинированной муки высшего сорта, а котлета, как правило, изготавливается из мяса с довольно высоким содержанием жира, иначе блюдо будет сухим и невкусным. Помимо этого, для придания дополнительного вкуса и сочности, добавляют кетчуп, майонез или другой подобный вид соуса, в состав которого входит довольно значительное количество сахара и соли и жиров", - рассказала Стародубова.

Диетолог уточнила, что калорийность одного небольшого бургера в среднем составляет более 300 ккал, а если прибавить к этому порцию картофеля фри, соус и сладкий газированный напиток, то суммарная калорийность одного такого приема пищи составит более половины средней энергоценности (калорийности) дневного рациона питания.

"Если нет других, более здоровых вариантов перекусить, отдавайте предпочтение салату с нежирной заправкой, цельнозерновому хлебу вместо сдобной булки или не съедайте весь хлеб, не используйте соус, замените сладкий напиток на воду. Не заказывайте сразу большие порции, не торопитесь во время еды. Насыщение наступает через 20 минут после еды, а если к тому же жевать, как следует, вы наедитесь намного меньшей порцией", - подчеркнула собеседница агентства.

По мнению врача, важно помнить, что следить за здоровьем помогает не только правильное питание, но и своевременное обращение к врачу. Фастфуд, стресс, сидячий образ жизни и вредные привычки повышают риски сердечных заболеваний.