Краткий пересказ от РИА ИИ Министр финансов Антон Силуанов назвал жесткую бюджетную дисциплину, накопленные резервы и независимую платежную инфраструктуру ключевыми факторами финансовой стабильности России.

Бюджетное правило позволило накопить резервы в благоприятный период, и эти резервы становятся инструментом стабилизации экономики в критический момент.

Создание собственной системы передачи финансовых сообщений и работа платежной карты «Мир» рассматриваются как вопрос национальной безопасности.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бюджетная дисциплина, накопленные резервы и независимая платежная инфраструктура являются ключевыми составляющими стабильной финансовой системы России, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).

Российская экономика неоднократно сталкивалась с внешними шоками и оставалась устойчивой благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике - это фундамент, который позволяет экономике держать удар, сказал министр.

"Жесткая бюджетная дисциплина, "подушка безопасности" и независимость расчетной инфраструктуры – ключевые факторы, поддерживающие нашу финансовую систему", - сказал Силуанов

Бюджетное правило позволило накопить резервы, когда конъюнктура была благоприятной. "Его суть остается неизменной и сейчас: формируем ресурс, который в критический момент становится одним из главных инструментов стабилизации экономики", - указал глава Минфина

"Создание собственной системы передачи финансовых сообщений, работа платежной карты "Мир" – это не просто реализованные технологические проекты, а вопрос национальной безопасности. Страна, чьи платежи зависят от внешней "кнопки", всегда уязвима. Расчеты внутри страны не должны зависеть от политической воли извне", - подчеркнул Силуанов.