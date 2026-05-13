Силуанов назвал факторы финансовой стабильности России
07:03 13.05.2026
Силуанов назвал факторы финансовой стабильности России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бюджетная дисциплина, накопленные резервы и независимая платежная инфраструктура являются ключевыми составляющими стабильной финансовой системы России, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
Российская экономика неоднократно сталкивалась с внешними шоками и оставалась устойчивой благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике - это фундамент, который позволяет экономике держать удар, сказал министр.
"Жесткая бюджетная дисциплина, "подушка безопасности" и независимость расчетной инфраструктуры – ключевые факторы, поддерживающие нашу финансовую систему", - сказал Силуанов.
Бюджетное правило позволило накопить резервы, когда конъюнктура была благоприятной. "Его суть остается неизменной и сейчас: формируем ресурс, который в критический момент становится одним из главных инструментов стабилизации экономики", - указал глава Минфина.
"Создание собственной системы передачи финансовых сообщений, работа платежной карты "Мир" – это не просто реализованные технологические проекты, а вопрос национальной безопасности. Страна, чьи платежи зависят от внешней "кнопки", всегда уязвима. Расчеты внутри страны не должны зависеть от политической воли извне", - подчеркнул Силуанов.
Ежегодное заседание совета управляющих НБР впервые пройдет в Москве 14-15 мая, его главной темой станет финансирование развития в эпоху технологической революции.
