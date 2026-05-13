В Совете Европы заявили об усталости от беженцев с Украины
17:34 13.05.2026 (обновлено: 17:35 13.05.2026)
В Совете Европы заявили об усталости от беженцев с Украины

О'Флаэрти: в ЕС растут антиукраинские настроения из-за усталости от беженцев

Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил об усталости от украинских беженцев и росте антиукраинских настроений в Европе.
  • Несмотря на продление ЕС временной защиты украинцев до марта 2027 года, некоторые страны начали отменять режим временной защиты и снижать помощь, особенно в отношении жилья и социальных пособий.
  • Некоторые страны, не связанные Директивой о временной защите, отклоняют заявления о предоставлении убежища, если люди прибывают из регионов Украины, которые относят к «безопасным».
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Усталость от украинских беженцев и антиукраинские настроения наблюдаются в Европе, заявил комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Майкл О'Флаэрти.
"Сегодня меня все больше беспокоит растущая усталость и усиливающиеся дискуссии на уровне ЕС и на национальных уровнях о прекращении действия чрезвычайных мер… Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений", - написал он в статье на сайте Совета Европы.
Как написал О'Флаэрти, несмотря на то что ЕС продлил временную защиту украинцев до марта 2027 года, поэтапное снижение мер поддержки угрожает наиболее уязвимым группам. Он отметил, что у некоторых странах политические изменения привели к снижению помощи. В частности, некоторые принимающие страны начали постепенно отменять режим временной защиты, переходя на другие разновидности видов на жительство, у которых могут быть более строгие критерии для получения.
В ряде стран сократили помощь, особенно в отношении жилья и социальных пособий, сообщает комиссар.
"Некоторые страны, не связанные Директивой о временной защите (TPD), исключают вновь прибывших лиц из числа нуждающихся во временной защите или отклоняют их заявления о предоставлении убежища, если они прибывают из регионов Украины, которые они относят к "безопасным", - пишет О'Флаэрти.
