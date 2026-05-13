Европа уже несколько дней стоит на ушах. А заварил все дело знатный гольфист — президент Финляндии Стубб, заявивший, что Европе пора начать диалог с Россией. Что же там началось! Лучше бы он бросил пачку дрожжей в туалет при финской сауне. Заклокотали евроястребы, закурлыкали евроголуби, в натуральной истерике забилась странная женщина Кая Каллас.

Негромкое замечание президента России про то, что переговорщиком с той стороны мог бы стать Герхард Шредер, вывело скандал на новый уровень. Западные СМИ моментально вывернули дело так, что ни с кем, кроме Шредера, Кремль говорить не хочет, хотя это чистое, беспримесное вранье.

Почему же их там всех так корежит? И о чем вообще с ними можно договариваться?

Ведь тот же Стубб с его идеей диалога возглавляет Финляндию, которая ни с того ни с сего кинулась в лоно Североатлантического альянса, "строит границу по реке Сестре" и проводит антироссийские учения со стрельбами в считаных километрах от нашей территории.

Одновременно с сигналами о "диалоге" в Киев примчался одиозный глава Минобороны Германии Писториус и быстренько договорился с Зеленским запустить долгосрочное совместное производство дронов дальностью до полутора тысяч километров.

Военные планы Европы всем очевидны, мы пишем о них каждый день. Другое дело, что ускоренная милитаризация загоняет ЕС в тяжелейший экономический кризис. Он будет еще усилен энергокризисом, вызванным ближневосточным конфликтом. Последствия этих шоков обещают покончить не только с милитаризацией ЕС, но и со всем этим объединением как таковым. Недаром спецпосланник президента Кирилл Дмитриев предсказал, что энергетический кризис сделает переговоры Европы и России неизбежными.

Секрет Полишинеля в том, что огромная часть простых граждан Европы не хочет ни милитаризации, ни войны с Россией. Они выдвигают своих политиков, готовых дать бой агрессивной евробюрократии. Конечно, евроэлиты топят этих людей всеми силами, однако больше не слышать их невозможно.

Выступая 9 мая перед журналистами, президент России отметил, что в Европе еще остались умные люди. Они понимают, что единственное спасение их стран и народов — возобновление отношений с Москвой. Этим людям Россия может протянуть руку помощи именно сейчас. К таким переговорам наша страна всегда открыта, как отметил российский президент.

В этом же выступлении Путин указал важную вещь: руками украинцев против нас воюют западные глобалистские элиты. Однако в самой Европе уже нарастает сопротивление им. Это те люди, которые "понимают суть происходящих событий".

"Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран", — сказал российский президент.

Этот раскол Европы уже видно невооруженным глазом. Нарастают противоречия между двумя военными главарями — Францией и Германией — с их, мягко говоря, непростой историей взаимного уничтожения.

Свою игру пытаются вести Польша и страны Балтии. Совершенно противоположные интересы у Италии, Испании, Португалии — и одновременно у них жестокий раскол с Германией.

Весь мир видел эпическую битву за замороженные российские деньги, которые не удалось окончательно украсть благодаря тому, что на амбразуру внезапно бросился бельгийский премьер-министр Барт де Вевер. Месяцами Брюсселю не удавалось перечислить миллиарды Киеву — тут стеной стоял Виктор Орбан. Впрочем, и с новым лидером Венгрии евробюрократам придется нелегко.

Понятное дело, России не нужны переговоры с агрессивными евроястребами — те будут тупо давить, выдвигать нереальные требования, лгать, выворачивать все наизнанку и делать так, чтобы сам факт диалога нашу страну скомпрометировал.

Однако переговоры с "умными людьми", оставшимися в Европе, позволят решить сразу две задачи. Задача-минимум — устойчивый мир на Украине. Задача-максимум — свержение глобалистских элит Запада руками "умных людей" Европы. Тогда и европейская политика обретет былую адекватность, здоровый прагматизм и миролюбие.