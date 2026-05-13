Эстонский министр призвал обеспечить подотчетность финансирования Киева

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что на фоне коррупционных скандалов в Киеве необходимо обеспечить подотчетность для финансирования, поступающего из ЕС на Украину.
"Необходимо обеспечить подотчетность... Украинцы, безусловно, очень серьезно изучают этот вопрос, поскольку для них также важно, чтобы не было никаких слухов или проблем, связанных с такого рода помощью", - ответил Певкур.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд страны на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку.