Эстонский министр призвал обеспечить подотчетность финансирования Киева - РИА Новости, 13.05.2026
15:00 13.05.2026
Эстонский министр призвал обеспечить подотчетность финансирования Киева

Певкур заявил о необходимости обеспечить подотчетность еврофинансирования Киева

© AP Photo / Pavel Golovkin
Ханно Певкур - РИА Новости, 13.05.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Ханно Певкур . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о необходимости обеспечить подотчетность для финансирования, поступающего из ЕС на Украину.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что на фоне коррупционных скандалов в Киеве необходимо обеспечить подотчетность для финансирования, поступающего из ЕС на Украину.
Журналист телеканала Euronews задала Певкуру вопрос о том, как на фоне коррупционных скандалов в высшем руководстве Украины Европа может быть уверенной в том, что ее финансирование для Киева не будет использовано не по назначению.
"Необходимо обеспечить подотчетность... Украинцы, безусловно, очень серьезно изучают этот вопрос, поскольку для них также важно, чтобы не было никаких слухов или проблем, связанных с такого рода помощью", - ответил Певкур.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд страны на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку.
В миреКиевУкраинаЭстонияХанно ПевкурАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
