Эстонский министр призвал обеспечить подотчетность финансирования Киева

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что на фоне коррупционных скандалов в Киеве необходимо обеспечить подотчетность для финансирования, поступающего из ЕС на Украину.

"Необходимо обеспечить подотчетность... Украинцы, безусловно, очень серьезно изучают этот вопрос, поскольку для них также важно, чтобы не было никаких слухов или проблем, связанных с такого рода помощью", - ответил Певкур.