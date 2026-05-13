В Херсонской области назвали дело Ермака черной меткой Зеленскому
22:52 13.05.2026
В Херсонской области назвали дело Ермака черной меткой Зеленскому

  • Евгений Брыков заявил, что дело в отношении Андрея Ермака является сигналом и черной меткой Владимиру Зеленскому.
  • По его словам, Ермак продолжал играть роль серого кардинала на Украине, несмотря на отставку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Дело в отношении Андрея Ермака является сигналом и "черной меткой" Владимиру Зеленскому, чтобы тот не выходил из-под контроля западных кураторов, заявил РИА Новости начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков.
"Дело Ермака - это сигнал и черная метка Зеленскому, чтобы тот знал свое место и не выходил из-под контроля западных кураторов", - сказал Брыков.
Ермак заявил, что при увольнении не устраивал истерику Зеленскому
Вчера, 22:30
По его словам, несмотря на то, что Зеленский отправил в свое время Ермака в отставку, тот продолжал играть на Украине роль серого кардинала и "теневого решалы" в различных коррупционных схемах.
"Уверен, что дело Ермака - это лишь вершина айсберга. Зеленского предупредили, что пора возвращать долги и делиться наворованным", - полагает Брыков.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
