В Херсонской области назвали дело Ермака черной меткой Зеленскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Дело в отношении Андрея Ермака является сигналом и "черной меткой" Владимиру Зеленскому, чтобы тот не выходил из-под контроля западных кураторов, заявил РИА Новости начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков.

"Уверен, что дело Ермака - это лишь вершина айсберга. Зеленского предупредили, что пора возвращать долги и делиться наворованным", - полагает Брыков.