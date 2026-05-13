Ермак заявил, что при увольнении не устраивал истерику Зеленскому

Краткий пересказ от РИА ИИ Андрей Ермак опроверг информацию об «эмоциональных разговорах» с Зеленским после увольнения, заявив, что их разговор был нормальным.

Ермак прокомментировал информацию о своем намерении мобилизоваться после увольнения, сказав, что это была частная переписка с журналисткой газеты New York Post.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Андрею Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, опроверг информацию об "эмоциональных разговорах" с Зеленским после увольнения.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники 1 декабря сообщало, что Ермак в ответ на просьбу написать заявление об отставке устроил Зеленскому истерику.

"Я видел это (сообщения об "эмоциональных разговорах" с Зеленским после увольнения – ред.) в прессе. У нас был совершенно нормальный разговор, когда я принес заявление", - сказал Ермак на видео, опубликованном на видео в Telegram-канале издания "Новости.LIVE".

Также он прокомментировал информацию о якобы намерении мобилизоваться после увольнения. По словам Ермака, это не было официальное заявление, а лишь частная переписка с журналисткой газеты New York Post.