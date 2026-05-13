Экс-глава офиса Зеленского планирует сбежать с Украины, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак планирует покинуть Украину.
- Идут переговоры о предоставлении ему убежища в Израиле и Канаде.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак хочет покинуть Украину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"По данным украинских источников, <...> Андрей Ермак планирует покинуть Украину. С высокой долей вероятности прямо сейчас идут переговоры о предоставлении ему убежища в Израиле и Канаде", — сказал собеседник агентства.
На этой неделе его обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что попросит взять Ермака под стражу.
Позднее НАБУ и САП сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не раскрывались, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Ермака уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.