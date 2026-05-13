Неизвестный бросил яйцо в Ермака после его выхода из зала суда - РИА Новости, 13.05.2026
18:57 13.05.2026 (обновлено: 20:07 13.05.2026)
Неизвестный бросил яйцо в Ермака после его выхода из зала суда

© Кадр видео из соцсетей
  • В Киеве мужчина бросил яйцо в экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после его выхода из зала суда, но промахнулся.
  • Ермак обвиняется в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины будет просить взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мужчина в Киеве бросил яйцо в экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после выхода бывшего чиновника из зала суда, но промахнулся, сообщает украинское издание "Телеграф".
В среду прошло очередное заседание суда об избрании меры пресечения Ермаку, обвиняемому в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Решение по мере пресечения должны обнародовать в четверг утром.
"В Ермака бросили яйцо, когда тот шел по улице после заседания суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские журналисты публикуют видео инцидента. Мужчина некоторое время преследует Ермака и его спутников, после чего бросает в них яйцо, но промахивается. Попутно он выкрикивает оскорбления и угрозы в адрес экс-главы офиса Зеленского.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
