Неизвестный бросил яйцо в Ермака после его выхода из зала суда

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мужчина в Киеве бросил яйцо в экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после выхода бывшего чиновника из зала суда, но промахнулся, сообщает украинское издание "Телеграф".
"В Ермака бросили яйцо, когда тот шел по улице после заседания суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские журналисты публикуют видео инцидента. Мужчина некоторое время преследует Ермака и его спутников, после чего бросает в них яйцо, но промахивается. Попутно он выкрикивает оскорбления и угрозы в адрес экс-главы офиса Зеленского.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.