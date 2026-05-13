Ермак в суде заявил, что у него нет денег для внесения залога

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, заявил, что у него нет денег для внесения залога в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов).

"У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации", - сказал Ермак на заседании суда, отвечая на вопрос журналиста, подъемна ли для него указанная сумма. Трансляцию заседания ведет украинский телеканал "Общественное".