Ермак в суде заявил, что у него нет денег для внесения залога

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, заявил, что у него нет денег для внесения залога в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов).
"У меня точно нет таких денег, у меня есть только то, что зафиксировано в моей декларации", - сказал Ермак на заседании суда, отвечая на вопрос журналиста, подъемна ли для него указанная сумма. Трансляцию заседания ведет украинский телеканал "Общественное".
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.